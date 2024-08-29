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《黑神話：悟空》爆紅！梁文傑喊「想去買來玩」：若通過程序陸委會並無意見

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
就大陸遊戲「黑神話：悟空」，陸委會副主委梁文傑29日表示，「我個人會想去買來玩一玩」。（記者廖士鋒／攝影）
就大陸遊戲「黑神話：悟空」，陸委會副主委梁文傑29日表示，「我個人會想去買來玩一玩」。（記者廖士鋒／攝影）

大陸首款3A單機遊戲「黑神話：悟空」本月20日全球同步發售後，引起熱議，但台灣遊戲平台PSN未開賣，數發部日前表示，送件資料若完整1個月內就可上市，陸委會副主委梁文傑則在29日指出，只要通過程序陸委會沒有意見，他更透露自己是PS遊戲愛好者，「我個人會想去買來玩一玩」。

「黑神話：悟空」取材自西遊記，上架後銷售火爆，銷量上看2,000萬份，但在台灣PSN尚未開賣，外傳是政治因素影響。數位發展部數位產業署日前則表示，純粹是程序問題，送件後若資料完整，1個月內就可上市。代理商「泰坦育樂」表示，與大陸遊戲開發商「遊戲科學」還在討論，尚未簽署合約，若確定由該公司代理，會在最快時間內送件。

就是否歡迎這款遊戲在台灣上架，梁文傑29日在陸委會記者會上回應本報記者提問時指，這款遊戲據我們所知，目前還沒有明確代理商，因為沒有明確代理商，也沒有人正式提出申請。

梁文傑強調，遊戲是不是上架，只要通過程序，陸委會並沒有什麼特別的意見，但他透露，「我個人可能會想去買來玩一玩，因為我個人是PS的愛好者」。

據數發部日前公布的統計，迄今已有242款大陸遊戲過審引進台灣；此外台灣遊戲廠商也持續透過IP授權等方式進入大陸市場。

中國大陸首款3A遊戲「黑神話：悟空」推出後，引發全球玩家高度關注。（新華社）
中國大陸首款3A遊戲「黑神話：悟空」推出後，引發全球玩家高度關注。（新華社）

數位發展部 梁文傑 陸委會

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