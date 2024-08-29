中國商務部：繼續推動外資准入負面清單縮減

中國商務部長王文濤表示，製造業外資准入限制措施全面取消在即，下一步繼續推動外資准入負面清單合理縮減，推動電信、教育、醫療等領域開放，持續打造良好營商環境。

據第一財經29日報導，王文濤28日出席第5屆跨國公司領導人青島峰會，計有來自451家跨國公司550多名代表與會。

王文濤在致詞中表示，製造業外資准入限制措施全面取消在即，下一步將繼續推動外資准入負面清單合理縮減，推動電信、教育、醫療等領域開放。

他表示，將進一步地加強服務保障，透過外資企業圓桌會議等機制，與外資企業保持常態化溝通交流，及時解決困難問題，保障外資企業在要件獲取、資格許可、標準制定、政府採購等方面待遇。

他強調，中國式現代化在改革開放中不斷地推進，為跨國公司在中國發展帶來新動力、新機遇，中國開放的大門將愈開愈大、中國超大規模市場潛力將持續釋放、中國將持續打造市場化、法治化、國際化一流營商環境。

王文濤指出，將穩步擴大制度型開放，主動對接國際高標準經貿規則，推動規則、規制管理標準相通相融，積極擴大自主開放、單邊開放。

他提到，也將積極發展外貿新業態、新模式，拓展數位貿易、綠色貿易等新成長點，全面實施跨境服務貿易負面清單，推進服務業擴大開放綜合試點示範，落實高品質共建一帶一路8項行動，推動產業鏈、供應鏈國際合作。

跨國公司領導人青島峰會連續第5年發布「跨國公司在中國」系列研究報告。報告顯示，近5年外商投資企業實現稅收收入占中國稅收總額比重保持在17%以上，外商投資企業進出口貿易額占中國貿易總額比重保持在30%以上。