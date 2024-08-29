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陸券商副總被從海外緝捕回國 曾簽字10家公司IPO

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸海通證券副總經理兼投資銀行委員會主任委員姜誠君，近日在境外落網並被遣返回中國，大批陸股IPO保薦人恐將人心惶惶。（圖／取自中共中央紀委國家監委網站）
大陸海通證券副總經理兼投資銀行委員會主任委員姜誠君，近日在境外落網並被遣返回中國，大批陸股IPO保薦人恐將人心惶惶。（圖／取自中共中央紀委國家監委網站）

中國大陸證券反腐正如火如荼進行中。據中共中央紀委國家監委網站28日消息，於今年7月外逃的海通證券副總經理兼投資銀行委員會主任委員姜誠君，近日在境外落網並被遣返回中國。姜誠君被控涉嫌「嚴重職務犯罪」，上海第一財經指出，姜誠君作為保薦人代表，共簽字過中微公司等10個IPO項目。

網上消息稱，姜誠君是經雲南逃往緬甸，後在泰國被捕。姜誠君現年56歲，今年8月遭上海市紀委監委對其立案審查調查，但他已早一步外逃。

中共中央追逃辦負責人表示，姜誠君歸案是落實中共二十屆中央紀委三次全會精神，持續開展「天網行動」的重要成果。中央追逃辦將繼續深化反腐敗國際合作，健全追逃防逃追贓機制，「不管腐敗分子逃到哪裡，都要緝拿歸案、繩之以法」。

第一財經指出，姜誠君作為保薦人代表，共簽字過10個IPO項目，包括三家深市中小板公司、三家創業板公司，兩家滬市主板和兩家科創板公司，具體分別為：建設工業、中糧資本、閩發鋁業、回天新材、高盟新材、ST易事特、岱美股份、太平鳥、中微公司、奕瑞科技。

報導稱，這10家公司的上市時間從2008年8月至2020年9月，最早上市的是建設工業（2008年8月），最晚的是奕瑞科技（2020年9月），IPO募資金額合計達人民幣90.85億元，海通證券作為主承銷商收取的承銷保薦費用總計6.09億元。

截至8月28日收盤，10家公司中市值最高的是中微公司，目前市值約人民幣800億元。姜誠君被捕會否波及這10家上市公司受到關注。

北京當局近年來積極展開證券反腐，已經導致企業對於股票上市申請明顯卻步。據深圳商報報導，自去年8月27日中國證監會提出階段性收緊IPO節奏的一年來，滬深北交易所累計有484家企業IPO終止。其中，今年以來IPO撤單企業達352家。

與此同時，IPO申報企業也出現銳減。一年來，滬深北交易所新增受理IPO申請135件，年比大減74.67%。其中，今年以來新增受理IPO申請僅32件。

中國證監會日前通報今年上半年行政執法情況時表示，對於涉嫌重大違法違規行為的發行人，即使撤回發行上市申請，也會堅持「一查到底」。

IPO 中共 反腐

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