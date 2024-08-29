諾貝爾獎得主尤努斯 盼大陸將這個生產線遷至孟加拉

中國大陸過剩的太陽能板產能正在成為許多發展中國家振興經濟的希望。大陸駐孟加拉大使姚文25日拜會孟加拉臨時政府首席顧問尤努斯。《觀察者網》引述孟加拉媒體報導，尤努斯正以多種途徑確保孟加拉的經濟發展，在與姚文會談期間，他懇請中方將部分太陽能板生產廠遷往孟加拉，以支持該國實現綠色轉型，並增加出口的多樣性。

孟加拉前總理哈希納8月5日出逃印度並請辭後，尤努斯（Muhammad Yunus）隨即於8月8日從海外返國主持臨時政府。

現年84歲的尤努斯為孟加拉經濟學家，因其發展了「小額貸款」和「微型金融」的時論和實踐，創建孟加拉鄉村銀行（Grameen Bank），給貧窮而無法獲得傳統銀行貸款的創業者貸款，而於2006年獲得諾貝爾和平獎。

據大陸駐孟加拉大使館官網發布的新聞稿，姚文歡迎孟加拉臨時政府成立，祝賀尤努斯擔任首席顧問，支持臨時政府執政。

姚文表示，中方一貫堅持不干涉別國內政原則，尊重孟加拉人民自主選擇的發展道路，希望孟加拉盡快實現團結穩定和發展繁榮。無論孟加拉國內形勢如何變化，中方發展中孟關係的決心不會改變。

《觀察者網》綜合孟加拉與印度媒體報導稱，尤努斯表示，中國已是世界上首屈一指的太陽能板製造大國之一，但在全球出口市場正遇到愈來愈大的挑戰和限制。他建議，將製造業轉移到孟加拉可以作為一種戰略對策，使兩國都從中受益。

此外，尤努斯還呼籲兩國開展有關技術轉讓的活動，並加強兩國在災害管理、教育和農業等領域的合作。尤努斯希望中國從孟加拉進口更多商品，以增加兩國之間的經貿合作。

根據大陸外交部官網消息，中國是孟加拉第一大貿易夥伴，孟加拉則是中國在南亞第二大貿易夥伴。2023年，兩國貿易額為239.7億美元。其中，中國對孟加拉出口229.5億美元，自孟加拉進口10.2億美元。

中國從孟加拉進口的商品主要有：皮革、棉紡織制品和魚類食品等原料性商品；出口商品主要有：紡織品、機電產品、水泥、化肥、輪胎、生絲、玉米等。

孟媒《達卡論壇報》（Dhaka Tribune）指出，正處於巨大變革中的孟加拉國，比任何時候都需要其他國際夥伴的鼎力相助，其中就包括綠色能源轉型領域。

文章稱，尤努斯希望中方同意將部分太陽能廠遷往孟加拉是明智選擇。這不僅能極大地幫助孟加拉解決經濟困境，也能推進孟加拉實現在綠色轉型方面的遠大目標。

孟加拉電力仍以天然氣發電為主導，但面臨電力供應不足的問題，停電是常有之事。