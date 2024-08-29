阿里推出「GAI全自動業務洽談」等三功能

Alibaba.com宣布加碼投資台灣中小企業擴大外貿AI應用，為正在使用「AI生意助手」功能的台灣中小企業客戶，免費升級為更強大的全自動化2.0版，新增「GAI全自動業務洽談」、「商品營銷診斷」和「RFQ買家招標自動報價」功能，讓欠缺外貿人才的中小企業也能透過生成式AI的力量，抓住每一個來自全球的訂單機會。。

Alibaba.com台灣總經理陳寶圭表示，在超過15年支持台灣本地中小企業擴展線上外貿生意的過程中，觀察到阻礙台灣中小企業擴展外銷訂單的關鍵痛點，往往不是產品沒有競爭力，而是在面對來自全球買家的採購需求時，缺乏專業、有經驗的外貿業務人才，特別是在與有時差影響的全球客戶溝通時，很容易漏接商機。

陳寶圭指出，對以外銷為主要經濟動能的台灣來說，加速導入更多、更貼合中小企業外貿場景的AI應用服務，是促進台灣優質產品擴大全球能見度的關鍵，Alibaba.com會持續努力在台灣的外貿AI應用領域貢獻價值。

全自動化的「AI生意助手」只要經過公司人工授權啟動，即可應用生成式AI對話功能（Generative AI），24小時零時差與全球買家展開多語言的自動採購需求洽談。

「GAI全自動業務洽談功能」在與買家自動對話前，會基於發出詢盤買家過往的採購數據即時分析結果，自動生成在外貿場景語境下，能挖掘出買家偏好、提高採購興趣的專業回應內容與提問，快速蒐集買家採購意向與資訊，實現線上外貿業務洽談過程全自動化、不需人工介入即可完成的外貿生成式AI應用。

「商品營銷診斷」功能升級可支持自動檢測商家上架商品中，表現欠佳需要改進的產品、自動更新商品標題和關鍵詞，只要透過一鍵托管授權，商家無須人工設定即可透過AI功能，根據Alibaba.com的即時數據分析結果，自動化完成商品關鍵詞挑選、修改和優化，全流程一站式完成，可省下人工需要重複操作設定的龐大作業時間成本。據Alibaba.com平台數據指出，經過AI優化後的上架商品，全自動模式下優化後的商品曝光甚至最高達+205%的增長。

「RFQ買家招標自動報價」升級則是可讓中小企業透過自動化授權設定，使AI自動檢索Alibaba.com上買家所發出的RFQ（Request For Quotation）公開招標採購需求，挑選符合自身公司供貨需求的招標訂單，並以詢問MOQ（Minimum Order Quantity）、發貨地址、購買意圖、商品資訊等四大問題類型與買家互動，透過最多5輪的問答幫助商家確認購買需求。

相較以往需用人工方式逐一搜尋、篩選RFQ買家招標需求所耗費的時間，使用「RFQ買家招標自動報價」升級功能可在秒級內，藉由AI智能問答搶佔RFQ招標採購先機。