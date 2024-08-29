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東莞台博會9月5日登場 號稱實現台灣22縣市「全覆蓋」

聯合報／ 大陸中心／即時報導
將於9月5日至8日舉行的第15屆東莞台博會，28日舉行記者會說明籌備情況。（圖／取自《潮新聞》）
將於9月5日至8日舉行的第15屆東莞台博會，28日舉行記者會說明籌備情況。（圖／取自《潮新聞》）

將於9月5日至8日舉行的第15屆東莞台灣名品博覽會（簡稱「台博會」），28日舉行記者會說明籌備情況。浙江日報報業集團旗下新媒體《潮新聞》報導，目前已有600多家企業報名參展，展位超2,000個，並實現台灣22個縣市全覆蓋，越南、柬埔寨、馬來西亞、菲律賓等地台灣商會代表也將與會。

報導稱，本屆台博會由大陸國務院台辦經濟局、廣東省政府台辦、東莞市政府、全國台企聯共同主辦，將重點呈現AI、半導體、智能製造、3C電子、生物科技等領域的台企名品，台灣重點工商團體也將赴台博會參觀採購，推動台資企業總部投資東莞。

《潮新聞》指出，今年台博會將繼續做大做好台灣伴手禮專區，集合來自桃園、台北、高雄、新北、台南、苗栗、彰化等22個縣市的139家展商共150個展位，將展售鳳梨酥、太陽餅、高山茶、牛軋糖、手工蛋捲等台灣22個縣市特產。

另，本屆展會也將加強兩岸青年交流的橋梁作用，設置「台青築夢進莞來」主題館，展現東莞在台青實習、就業、創業、生活等方面提供的服務和機遇。同時還設有大灣區台灣青年創新創業館，展示兩岸青年創業成果。

本屆台博會還將邀請多名台灣網紅自媒體人觀展採訪，與青年朋友面對面交流。

創業 台商 網紅 青年

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