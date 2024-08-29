大陸新制定物聯網標準
根據中國大陸工業和信息化部消息，工業和信息化部、大陸國家標準化管理委員會近日聯合發文提出，到2025年，大陸新制定物聯網領域國家標準和行業標準30項以上，參與制定國際標準10項以上，引領物聯網產業高質量發展的標準體系加快形成。
新華社報導，物聯網是以感知技術和網路通信技術為主要手段，實現人、機、物的泛在連接，提供資訊感知、資訊傳輸、資訊處理等服務的基礎設施。當前，大陸物聯網產業已形成龐大市場規模，在技術創新突破、行業融合應用、產業生態培育等方面取得積極成效。
根據兩部門聯合印發的《物聯網標準體系建設指南（2024版）》，物聯網標準體系包括：基礎標準、技術標準、建設運維標準和應用標準等4部分，其中，技術標準包括感知技術、網路與通信技術、數據處理技術、融合技術、射頻與電磁兼容技術、邊緣計算技術、物聯網操作系統、數位孿生技術等標準。
指南提出，將加快物聯網國際標準轉化，提升大陸國內和國際標準關鍵指標的一致性程度，積極參與國際標準化組織（ISO）、國際電工委員會（IEC）、國際電信聯盟（ITU）等標準國際化活動，同全球產業鏈上下游企業共同制定物聯網國際標準。
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