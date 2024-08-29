大陸中小銀行調降存款利率

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

綜合多家陸媒報導，廣西、河南等地多家中小銀行近日宣布下調存款利率。整體來看，不同期限利率降幅在5至40個基點左右，其中3年期、5年期定存利率的降幅更大。分析認為，在低通膨、銀行淨利差壓力仍存下，存款利率依然有下調空間。

今年以來，廣西柳城農商行的存款掛牌利率年內已三次調整，其中整存整取3年期、5年期年初分別為3.25%、3.35%，目前均降至2.60%；桂林國民村鎮銀行年內進行了四次存款產品執行利率的調整。

銀行下調存款利率的主因在於淨利差承壓，大陸國家金融監督管理總局數據顯示，第2季商業銀行淨利差為1.54%，與第1季持平，也是2022年以來首次季增率回穩，但仍偏離1.8%的警戒水平。

壓力 通膨

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