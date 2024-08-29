阿里雙重主要上市 迎資金潮

阿里巴巴集團昨（28）日公告指出，該公司正式成為在香港聯交所和紐交所雙重主要上市公司，發展迎來新里程碑。下一步，市場廣泛期待阿里巴巴在完成香港主要上市後，將符合納入港股通條件，最快有望於9月納入，可能會帶來超過150億美元（約新台幣5,000億元）的潛在資金淨流入。

公告指出，阿里巴巴於香港聯交所上市的普通股及於紐約證券交易所上市的美國存託股票持續可予轉換。且雙重主要上市不涉及新股發行和融資。

阿里巴巴雙重主要上市後的變化

此前，基於阿里巴巴在5月發布2024財年年報中的聲明，市場已經預期阿里巴巴將在8月底前完成其在香港的主要上市轉換。

事實上，阿里巴巴早於2019年11月便完成在港交所的二次上市（第二上市），可以將紐交所的股票拿到香港市場上買賣。

「雙重主要上市」指的是一家公司同時在兩個不同的證券交易所公開發行股票並掛牌交易。這種上市方式要求公司遵守兩個上市地的法規和監管要求，通常需要在兩個市場分別進行信息披露和遵守各自的上市規則。

相較於此前阿里在香港市場二次上市，雙重主要上市主要有幾項不同：一是阿里在兩個資本市場均為第一上市地，將同時受到兩地交易所的監管；二是阿里在兩市場股票無法跨市場流通，股價表現相對獨立，若一地退市也不影響另一地的交易；三是有利於阿里進一步納入港股通，甚至日後回歸A股，實現「三地上市」。

此外，雙重主要上市有助於阿里巴巴擴大投資者基礎，吸引更多地區的投資者，提高股票的流動性和市場認可度。

目前採雙重主要上市回歸的中概股僅有百濟神州、再鼎醫藥、小鵬汽車、理想汽車、知乎、貝殼、嗶哩嗶哩等。而較廣為人知的科技公司百度、京東、網易等在港交所還只是二次上市。

為何阿里巴巴此刻轉換為雙重上市，機構多推測與納入港股通的條件有關。

中金公司分析，阿里巴巴已滿足了大部分納入港股通的要求，如果阿里巴巴在成功完成雙重主要上市轉換，將有望趕在9月5日的港股通考察日之前符合所有必要條件，並有可能在9月9日附近的調整中被納入港股通，並吸引大量陸資南下布局。