小鵬汽車L4自駕處理器試產

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導

小鵬汽車針對L4自動駕駛的自研晶片─小鵬圖靈晶片流片（Tape out）成功，小鵬汽車董事長何小鵬強調，一顆圖靈晶片的性能強大，可以抵三顆主流的智慧駕駛晶片，也就是說其算力是現有晶片的三倍。

流片是指晶圓代工廠小量試產晶片，並測試晶片能否正常使用，準備進入下一階段的大量生產。

芯智訊報導，何小鵬在小鵬MONA M03上市發表會上透露，小鵬為AI大模型訂製的，全球首顆同時應用在AI汽車、AI機器人、飛行汽車的自研晶片—小鵬圖靈晶片已在23日流片成功，它面向L4自動駕駛，擁有40核處理器、二個獨立圖像ISP。

何小鵬表示，圖靈晶片可以用於L4級自動駕駛，與現在使用的晶片相比，圖靈晶片一顆性能與三顆一樣，這是因為絕大多數晶片設計時考慮多樣性通用性，圖靈晶片是訂製的，專為小鵬的自動駕駛大模型設計的。

據介紹，這款晶片擁有40核心處理器，最高可運行30B參數大模型，支援二 個獨立ISP，號稱「黑夜、下雨天、逆光」都清晰。在應用在L4自動駕駛汽車時，一顆圖靈晶片可媲美當前三顆主流智慧駕駛晶片。

快科技報導，小鵬汽車的自研晶片專案始於2020年，目前團隊規模在200-300人之間，這一晶片的算力設計與其在自動駕駛端到端大模型的落地緊密相關。

對於大陸汽車產業的趨勢，何小鵬表示，沒有人能打敗趨勢，比如功能手機消亡，燃油汽車下滑，以及AI浪潮興起，燃油車在中國大陸的下滑一定會加速，小鵬的定位是未來出行探索者，面向全球的AI汽車公司。

成功

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