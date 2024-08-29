比亞迪衝外銷 拚占比全球五成

比亞迪執行副總裁李柯表示，預計未來來自海外市場的銷量將占其全球總銷量的較大比例，或者接近一半。然而，李柯並未透露具體時間表，僅稱這需要大幅增加產量及銷量。不過，這也表明比亞迪將繼續建立全球生產中心，並用以解決懲罰性關稅的影響。

據彭博報導，李柯於比亞迪深圳總部受訪時稱，「未來，海外市場將在我們的全球銷售中占據相對較大的比例」。當被問及更具體的比例時，她表示，「接近一半」。

李柯還表示，隨著比亞迪擴大自動駕駛和連網汽車業務，比亞迪也在歐洲各國建立自己的數據中心，以擴相關業務，而收集到的數據不會發送到中國大陸。

比亞迪今年海外銷量可望達到50萬輛，前7月已達到27萬輛，約占其總銷量的14%。比亞迪的總體目標是在2024年銷售大約360萬輛純電動和插電式混合動力汽車，主要是在大陸國內市場銷售。

為實現此目標，比亞迪正在歐洲、亞洲和南美投資數十億美元建設生產設施，來滿足當地市場需求，並避免針對中國大陸電動汽車的貿易壁壘。本月稍早，歐盟宣布對比亞迪汽車額外加徵17%的關稅，而加拿大和美國則對中國電動汽車加徵100%的關稅。

實際上，比亞迪目前在泰國設有工廠，並在匈牙利、巴西和土耳其建廠。還承諾在印尼建廠，並準備在墨西哥生產。