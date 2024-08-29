寶鋼：鋼市仍陷供過於求

大陸最大鋼鐵上市公司寶鋼股份披露財報，上半年營收人民幣1,632億元，年減3.89%；淨利人民幣45億元，年減0.17%，呈現營收與利潤雙降。該公司預計，下半年大陸鋼鐵行業將維持供過於求局面，鋼鐵企業經營依舊承壓，造船、新能源等下游領域的鋼材需求是應用主力。

寶鋼股份目前擁有上海、南京、武漢和湛江四大生產基地，去年粗鋼產量占大陸全國總產量的5%。寶鋼股份稱，上半年鋼材價格整體震盪下行，行業盈利能力普遍較弱，鋼鐵企業營收和利潤處於較低水平。

中國鋼鐵工業協會（中鋼協）數據顯示，今年上半年中國鋼材價格指數（CSPI）平均值為108.19點，年減4.89%。上半年寶鋼股份鋼材銷量2,551萬噸，與去年同期持平，平均售價每噸人民幣4,702元，年減約5%。

值得注意的是，大陸鋼鐵市場需求不振背景下，寶鋼股份繼續擴大出口規模，今年上半年出口接單共計303.5萬噸，年增1.5%，創同期新高。

去年，寶鋼股份鋼材出口銷量583.7萬噸，今年全年的目標為600萬噸至670萬噸。

受到鋼材價格不振，界面新聞不完全統計顯示，截至27日，已披露半年業績及預告的19家上市鋼企中，僅有6家盈利，另外13家鋼企均告虧損。

為了應對鋼鐵產能過剩，大陸工信部日前發布通知稱，為進一步深化鋼鐵行業供給側結構性改革，暫停鋼鐵產能置換，並對2021年發佈的《鋼鐵行業產能置換實施辦法》進行修訂。

界面新聞引述業內人士說法稱，「在目前鋼鐵需求下降的情況下，產能過剩更加嚴重，暫停產能置換公示是對產能擴張的急剎車。」

第一財經報導，蘭格鋼鐵研究中心主任王國清分析，當前鋼鐵行業處於需求減量發展階段，供給端的優化改善更重要。工信部新規對鋼鐵行業來說有諸多利多，有望實現鋼鐵行業產能發展的真正減量以及結構優化。