陸國產大客機 躍波音對手

大陸國際航空、南方航空（國航、南航）昨（28）日晚間在上海同時接收兩家公司的首架大陸國產C919飛機，象徵C919即將開啟多用戶運營新階段，中國商用飛機公司（中國商飛）有望成為波音、空中巴士等國際飛機製造巨頭新競爭對手。

IT之家先前報導，國航今年4月26日與中國商飛簽訂協議，購買100架C919飛機，100架飛機計畫於2024年至2031年分批進行交付。南航也已向中國商飛訂購了100架C919。

此外，海航航空旗下金鵬航空也計劃在第4季接收首架C919客機，並計劃引進30架C919飛機；而作為全球首家C919用戶的東方航空，目前已擁有七架C919飛機。

自2023年5月28日實現C919商業運營以來，截至今年8月初，東航的C919機隊已累計執行商業航班3,133班，承運旅客近42萬人次。

除了大陸國內航空公司的訂單，中國商飛公司還獲得來自海外的汶萊騏驥航空的30架飛機大單，其中也包括五架C919飛機。

此外，高原運行經驗最豐富的西藏航空也與中國商飛簽署50架大陸國產大飛機高原型飛機訂單，其中包括40架C919高原型和10架ARJ-21高原型飛機。

不久前的8月中旬，C919 第二總裝廠選址落地上海浦東臨港片區，總建築面積約為33萬平方公尺（約9.98萬坪），總投資人民幣119.5億元，項目建成後將滿足C919 大型客機未來量產需求，預計到2027年生產線滿負荷運轉時突破150 架年產能目標。

南華早報此前援引知情人士消息報導稱，7月在上海對中國商飛C919進行實地檢查後，歐盟航空安全機構歐洲航空安全局（EASA）代表團給予「積極回饋」，C919將獲准在歐洲運營的可能正不斷加大。上述知情人士表示，現在看來C919在2025年獲得歐盟認證的前景更為樂觀。

有大陸民航業官員認為，EASA代表團的此次訪問，代表歐盟監管機構在瞭解大陸飛機及設計和製造方面又向前邁進了一步，並將之稱為是「一個突破」。

在西方飛機製造商的壟斷地位被動搖之際，這家大陸國有製造商正尋求在世界規模第二大的航空市場（中國市場）站穩腳跟。