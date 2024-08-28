大陸債市出現「史詩級」國債搶購潮 人行擔心重蹈矽谷銀行崩盤覆轍

大陸債券市場近期出現「史詩級」國債搶購潮，並將10年期國債收益率推至歷史新低2.1%，這其中蘊含的信號讓北京當局感到難堪，負責管理國庫和維護金融穩定的中國人民銀行對此做出不同尋常的回應：停止購買這些債券。

華爾街日報形容大陸這一波國債搶購潮是「史詩級」，但這場拉鋸戰並未隨之告終，一些因素也令人不安地成為大家關注的焦點，其中包括人們對大陸經濟增長的信心減弱，以及在樓市和股市雙雙受挫的情況下，大陸缺乏具有吸引力的投資選擇。經濟學家認為，正是這些因素助長了對中國國債的需求。

事實上，從2023年年初開始，大陸投資人和部分農村商業銀行就一直在積極買入長期中國國債，投資者對這種傳統上乏味的資產重燃熱情相當不尋常，並推升10年期中國國債收益率在8月初降至2.1%的歷史低點。（編按：國債價格上漲，國債收益率就會下跌）

人行表示，擔心債券市場的突然逆轉可能給搶購債券的小型金融機構造成巨額損失，重蹈去年美國矽谷銀行(Silicon Valley Bank)崩盤事件的覆轍。

但經濟學家們表示，這些擔憂被誇大了，他們懷疑，造成有關部門不滿的真正原因在於國債炒作背後所傳遞的信息：對中國經濟增長缺乏信心。這與中國政府宣揚的中國經濟必將持續騰飛的樂觀看法相悖。

經濟學家們表示，更糟糕的是，這種悲觀看法一旦形成就難以扭轉，會削弱消費者的支出意願，導致他們更願意儲蓄，還會打擊企業的招聘和投資熱情。

目前中國消費者信心低迷，民間投資疲弱不堪。消費者價格指數(CPI)漲幅接近於零，表明支出不振，工業產能過剩。經濟學家們表示，人行試圖通過抑制長期債券收益率下跌來消除圍繞中國經濟的通縮擔憂，不過他們強調，這種微調無法取代增加政府支出和其他促增長措施。