逾8成大陸年輕人今年不打算買房

大陸的中國新聞週刊調查七千多名年輕人的消費行為後，發布「2024有意思生活方式報告」。報告顯示，年輕人減少在衣服鞋包的支出，並且有超過8成的人今年不打算買房。

有7725名大陸年輕人參與了這份調查，他們年齡在16至40歲之間，來自不同縣級城市。調查顯示，有8成受訪者表示今年「不打算購房」，其中有34.6%是無房的受訪者，而今年已買房或計劃買房的人僅佔7%。

調查也發現，無房的人，把更多錢花在旅行、服飾鞋包、閱讀/演出/展覽等精神消費及人際維護等社交支出上。有房的人則更關心「房間內」的消費，比如育兒/母嬰、家電及家居等日用品等。

此外，調查還發現，年輕人在價格上精打細算，有46.7%的人表示「折扣」是影響購買的主因。

這份調查顯示，在寧願多花錢也不願降低品質的日常消費裡，73.5%的受訪者同樣選擇了飲食。保證吃的品質，從而擁有健康，「精明」的年輕人都懂得，沒有健康這個1，就沒有後面一連串的0。

排第二位的是旅遊。 36.1% 的受訪者選擇「出門就不怕花錢」，不願意降低旅遊出行的品質。

排第三位的是閱讀、看演出和看展覽。這是精神滿足。對量入為出的年輕人而言，如果精打細算是「妥協」，精益求精是 「反抗」，那麼精神滿足，則是「昇華」。

在願意增加支出的消費品類上，選擇旅行、學習的比例顯著超過服飾、美容，雖然這四者都和精神滿足有直接關係，但前兩者的精神「含量」顯然更純粹、更飽滿，而且更為悅己、無須被看見。

進一步證明這一點的是，減少消費支出人數居前的兩項也是服飾、美容（分別為 45.8%、35.2%）。只有 12.5%的人今年以來在閱讀、表演、展覽等精神消費方面減少了支出。