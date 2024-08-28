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北京餐飲業上半年利潤下滑88% 利潤率僅0.37%

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
北京的餐飲業今年上半年利潤大減88%，利潤率降至僅0.37%。（新華社）
北京的餐飲業今年上半年利潤大減88%，利潤率降至僅0.37%。（新華社）

就在北京鼎泰豐關閉大陸華北14家門店震驚業界後，大陸官媒報導，北京今年上半年餐飲業利潤下滑88%，利潤率低至0.37%。

據經濟觀察網和每經網報導，北京統計局最新數據顯示，今年上半年，北京年營收達人民幣1,000萬元以上規模的餐飲業利潤總額為1.8億元，較去年同期大減88.8%，利潤率降至0.37%。

北京統計局數據顯示，按行業分，住宿業利潤下滑31.9%，其中一般旅館利潤下滑85.9%，其他住宿業利潤下滑89.9%；餐飲業總收入下滑2.9%，至人民幣492.8億元，但利潤大跌88.8%，至1.8億元。其中快餐利潤下滑49.9%至人民幣2.44億，正餐則是虧損7,651萬元，飲料冷飲利潤也下滑86.1%。

報導指出，一年半以前，經歷了疫情後的北京餐飲業處於快速復甦階段，去年規模以上餐飲業營收相比2022年增長27.7%，因此吸引了許多餐飲業人士加入。但僅一年時間，低利潤率就讓餐飲業者處在危機邊緣。

台灣知名餐飲集團鼎泰豐8月26日宣布，將於今年10月31日前關閉中國大陸華北14家門店。行政院長卓榮泰泰28日表示，鼎泰豐品質好、服務好，但剛開始去大陸的經濟情況跟現在不同，代表大陸經濟起了變化，在疫情後發展狀況並不好。

人民幣 北京 餐飲業

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