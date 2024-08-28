網遊補教整治轉向 中國為刺激消費擬鬆綁監管

中國官方過去為管控遊戲、補教業發展，為業者設下諸多限制，曾導致網路遊戲股價大跌、大量補教業人士失業。但今年國務院公布促進消費相關意見內容，鼓勵文化娛樂及補教業消費力，外界解讀，官方為刺激消費擬將鬆綁監管。

中國國務院8月初公布「關於促進服務消費高質量發展意見」（下稱「意見」）的相關內容。意見指出，將提升網路文學、網路表演、網路遊戲等品質，鼓勵沉浸體驗、數字藝術等新業態發展。

隨後，中國首款3A（高成本、大規模、高品質）單機遊戲「黑神話：悟空」日前發售，中國官媒新華社罕見報導稱這是「現象級產品」，更為該遊戲製作人馮驥製作長達30分鐘的專訪影片，中國外交部發言人毛寧更於21日的記者會稱該款遊戲反映中華文化的吸引力。

這與過去官方在網路遊戲的立場上大相逕庭，讓外界期待官方是否將鬆綁對遊戲產業的管制。

財經新媒體「智谷趨勢」發布文章指出，今年官方對網路遊戲產業持續釋放寬鬆訊號，國家新聞出版署今年發放近800個遊戲版號，數量比去年增長25%。廣東甚至在7月下發通知，允許遊戲在拿到版號前就能上線測試。

此外，過去3年被官方強力整治的補教業，也在國務院的「意見」中看見一絲曙光。

「意見」提到，在教育和培訓（即補教業相關，大部分指補習班）消費方面，要推動社會培訓機構提高服務品質，並指導學校按照有關規定通過購買服務等方式，引進具有相應資質的第三方機構提供非學科類優質公益課後服務。

文章提到，受到政策影響，補教行業招聘市場近期回暖，補教業龍頭新東方開放近4千個職缺；學而思也於36個省市招聘各類型教師，用人需求旺盛。

文章分析，中國出現來自「低收入+高負債」的結構性原因，已經透支大眾的消費能力。官方今年不斷出手刺激消費，包括中國多間村鎮銀行調降存款利率等措施。若是對網路遊戲、補教業等管制鬆綁，有望拉動消費、提振經濟。

文章指出，疫情後中國服務零售額幾乎翻倍成長，顯現服務業有巨大潛力，官方選擇「服務消費」（即獲得某種服務而進行的付費行為），作為刺激消費的重要方向，可能是因為多數家庭對日常用品抱持著「能用就將就用」的心態，而對「服務消費」則相對比較捨得。

文章提到，補教業有機會透過AI大模型製作智慧教育硬體，促進補習業結構性調整。此外，在網路遊戲方面，若能帶動電競賽事，從舉辦比賽、門票販售到帶動活動當地的文旅，將能發揮積極作用。

中國官方過去嚴格管控網路遊戲產業。早在2017年，央視、新華社等官媒集體批評過網路遊戲，2018年新華社旗下半月談更連發3篇文章批評電子遊戲將摧毀新生代。官方還曾對網路遊戲實施總量調控，一度暫停遊戲版號審核。

去年官方發布網路遊戲管理辦法的草案徵求意見稿，提到網路遊戲不得設定每日登入、首次儲值、連續儲值等誘導性獎勵等限制，使中國網路遊戲公司股價激烈浮動。