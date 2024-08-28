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中共軍機侵入日本領空衝擊大 日中友好議員聯盟罕見投訴

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
日本跨黨派「日中友好議員聯盟」會長二階俊博（左），28日與大陸全國人大常委會委員長趙樂際（右）在北京人民大會堂舉行會談。日本共同社
日本跨黨派「日中友好議員聯盟」會長二階俊博（左），28日與大陸全國人大常委會委員長趙樂際（右）在北京人民大會堂舉行會談。日本共同社

日本跨黨派「日中友好議員聯盟」會長二階俊博，28日與大陸全國人大常委會委員長趙樂際在北京人民大會堂舉行會談。二階就中共軍機侵犯日本領空表示遺憾，強烈要求防止再次發生。趙樂際介紹稱並非有意為之。

日本共同社報導，二階會談後向媒體透露了上述情況。二階要求早日恢復因新冠疫情而停止的日本人短期赴華免簽措施。趙樂際回應稱，尊重並重視日本各界的要求。

趙樂際在會談伊始表示，願促進兩國關係沿著正確軌道健康穩定發展。二階呼籲稱，「有關各項懸案，拿出看得見的進展至關重要。」

日本NHK報導，席間，趙樂際強調，大陸希望與日本一道，妥善解決意見隔閡，沿著正確的軌道推動兩國關係朝著健康穩定的方向發展。對此，二階俊博表示，年輕人肩負著兩國的未來，為了他們，兩國有必要不斷推動日中關係向前發展。

會談上，中方對日本水產品的進口限制措施也成為話題，但趙樂際僅闡述了中方一貫的立場。

擔任議聯事務局長的自民黨選舉對策委員長小淵優子、與二階關係密切的該黨總務會長森山裕也一同出席會談。

稍早，日本跨黨派「日中友好議員聯盟」會長二階俊博一行，27日夜晚在北京與中共中央對外聯絡部部長劉建超舉行會談。二階就中共軍機首次侵犯日本領空、中方對日本水產品的進口限制傳達了日方立場。

中共 北京 日本

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