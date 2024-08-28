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上半年大陸筆電線上銷量下降22% 聯想系仍排名第一

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
2024上半年大陸筆電線上銷量下降22%，聯想系（聯想&ThinkPad）位居今年上半年線上市場銷量和銷售額第1名。圖為聯想電腦廈門專營店。中新社資料照片
2024上半年大陸筆電線上銷量下降22%，聯想系（聯想&ThinkPad）位居今年上半年線上市場銷量和銷售額第1名。圖為聯想電腦廈門專營店。中新社資料照片

根據洛圖科技（RUNTO）28日最新發布的「中國大陸筆記型電腦線上零售市場月度追蹤」報告顯示，2024年上半年，大陸筆記型電腦線上上公開零售市場（不含抖音快手等內容電商）的銷量為451萬台，年減22.4%；銷售額為人民幣265億元，年減22.1%。

與去年同期一樣，聯想系（聯想&ThinkPad）、華碩系（華碩&ROG）、惠普和華為位居今年上半年線上市場銷量和銷售額前四名，合計市占（CR4）達69%，與去年同期相比上升了6個百分點。

洛圖科技指出，在新冠疫情之前，全球筆記型電腦行業就已經進入了一個長期的「夕陽年景」。從疫情開始的2020年到2021年，大陸筆記型電腦的市場邏輯經歷了由「一家一台」向「一人一台」演變，疫情帶來的混合辦公需求使得規模激增。自2022年開始，疫情紅利逐步消退，移動辦公和線上教育的需求基本被滿足，筆記型電腦銷量應聲回落。

2024年上半年，儘管AI PC產品開始陸續進入商業化時代，紛紛發布相關新品，鑼鼓敲得震天響，但仍處於事實初期的AI PC動能還是有限，沒能拯救整體筆記型電腦市場的衰退。

洛圖科技表示，近幾個季度來看，大陸筆記型電腦線上市場的在售品牌數量維持在145個，相對比較穩定。

龍頭品牌在供應鏈整合、新技術創新、市場行銷，以及AI PC流量轉化等多方面的優勢越來越顯著。範圍再放大來看，前十大品牌的合計市占（CR10）佔據了整體市場約90%的市占。市場格局顯著傾向於大型品牌，中小型品牌的發展難度正在加大。

包含ThinkPad的聯想系穩居銷量與銷額榜首，緊跟在後的是華碩系和惠普。惠普主要深耕辦公領域，電競類筆電在品牌內部占比不高。而包含子品牌ROG的華碩系則以遊戲領域為主，因此在銷額維度上，華碩領先於惠普的優勢更大。

除此之外，華為、小米系、蘋果、榮耀等品牌也主要走辦公路線。機械革命和七彩虹的電競筆電產品市占占比較高；戴爾系因地緣政治因素，銷量市占已跌至第8位。

根據洛圖科技線上監測數據顯示，2024年上半年，大陸筆記型電腦線上市場的均價為人民幣5,867元（新台幣2.6萬元），與去年同期相比微升0.4%，基本保持平穩。

人民幣 品牌 疫情

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