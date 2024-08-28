「黑神話：悟空」線下音樂會 開賣2分鐘秒光

大陸國產遊戲「黑神話：悟空」吸引了全球遊戲愛好者的廣泛關注，相關討論迅速在各大社交媒體平台上蔓延開來。由保利演藝攜手「黑神話：悟空」共同發起的線下主題音樂會28日正式開票，開票後2分鐘就已售罄。

第一財經日報報導，該交響音樂會最低票價人民幣80元（新台幣360元），最高票價人民幣880元（新台幣3,872元）。目前確定巡演城市包括深圳、上海、北京、杭州、重慶。北京站定於10月5日在北京展覽館劇場下午、晚上連演兩場。

貓眼平台顯示，「黑神話：悟空」線下音樂會，一共有19首曲目，演出時長不小於90分鐘。「黑神話：悟空」的音樂總監翟錦彥為遊戲創作了 90 多首風格迥異的音樂作品，包括激昂的開場主題曲「稱王稱聖任縱橫」，優美的插曲「戒網」，還有「往生咒」的賽博版 Rap。

「黑神話：悟空」上線一周以來，銷售已經突破1,000萬套，線上玩家峰值達300萬，躋身全球3A遊戲第一梯隊。

「黑神話：悟空」的走紅不僅衍生出了音樂會等形式，也帶動了電競酒店等相關衍生行業。近期，由於悟空遊戲的火爆，大部分電競酒店的入住率都有20%到30%的提升，不少電競酒店近期都已滿房。

而在消費行業，「黑神話：悟空」也成為了商家鍾愛的IP。瑞幸咖啡發佈了與「黑神話：悟空」聯名產品「黑神話騰雲美式」，稻香村和「黑神話：悟空」》的聯名禮盒也開啟了全網預售。

遊戲中的音樂從線上走到線下並不是第一次了，遊戲音樂IP衍生音樂會已成常見形式。

2022年12月31日，陰陽師 XR 跨年音樂會「平安歌謠會·萬籟綺想之夜」在全球線上同步直播，在微博平台吸引了超過200萬粉絲的觀看。

2023年「原神」交響音樂會全國巡演在搶票平台一票難求。2024年，「崩壞：星穹鐵道」和「明日方舟」兩款熱門遊戲也曾舉辦了遊戲主題音樂會。

中央文化和旅遊管理幹部學院副研究員孫佳山表示，遊戲和影視一樣，在全產業鏈中起到中心樞紐牽動作用，帶動全產業鏈衍生開發，遊戲與演唱會的全產業鏈IP鏈條聯動是正常現象，是常規的形式，屬於文化產業發展的一個必然結果，也代表產業鏈逐漸成熟。