歐美加稅貿易保護 中國工業企業利潤獲利難樂觀

中國民生銀行首席經濟學家溫彬表示，最新統計顯示，7月規模以上工業企業利潤連續4個月處於正成長；不過歐美對中國產品加稅等措施增添外部不確定性，企業獲利空間恐受限。

中國國家統計局昨天發布最新規模以上工業（規上工業）企業利潤統計數據。數據顯示，1至7月規上工業企業利潤年增率3.6%，較1至6月上升0.1個百分點。7月規上工業企業利潤年增率4.1%，較6月上升0.5個百分點。

中國國家統計局工業司統計師于衛寧表示，規上工業企業效益延續平穩恢復態勢；不過消費需求偏弱，在外部環境複雜多變情況下，工業企業效益恢復基礎有待繼續鞏固；下一階段必須更加有力地擴大內需，針對性地採取措施。

「民銀研究」微信公眾號刊載溫彬的解讀。溫彬表示，7月規上工業企業利潤連續第4個月正成長，成長速度小幅提升，顯示在政策力道加大下，工業生產保持穩定，工業企業利潤延續恢復態勢。

溫彬認為，中共中央7月底召開政治局會議，會議上強調要以提振消費、擴大國內需求為重點，還要培育、壯大新興產業與未來產業，推動傳統產業轉型升級等，推估後期將會有配套政策推出，這將可進一步地推動工業企業利潤改善。

他提到，目前各個地方正在推動大規模設備更新和消費品以舊換新等措施，這些措施將可透過鼓勵民眾消費的方式，將影響傳遞到上游生產；中共20屆三中全會提出制定民營經濟促進法等措施，將可提振工業企業信心。

溫彬坦言，外部不確定性與內需消費偏弱等狀況將制約工業企業利潤成長。美國、歐盟等多國對於中國產品採取加徵關稅、嚴查等貿易保護措施，未來外需存在下滑的可能，出口製造業鏈條已有鬆動跡象，這將使工業企業利潤成長受限。

他提到，除了外部不確定性以外，國內有效需求不足、內生動力偏弱，這也制約了工業企業利潤成長空間，工業企業效益恢復基礎尚待穩固，可能會限制後續工業企業利潤回升空間。