中國監管IPO政策上路1年 總募得資金年減近8成

中國監管首次公開發行（IPO）的「827新政」上路滿一年。據統計，在官方收緊政策之下，至少480家企業撤回申請，總募集資金僅人民幣962.54億元（約新台幣4330億元），年減79.69%。

中國證監會於去年8月27日發布「證監會統籌一二級市場平衡優化IPO、再融資監管安排」，宣布「階段性收緊IPO節奏」、「關注融資必要性和發行時機」，被市場稱為「827新政」，也被視為是這波資本市場監管趨嚴的起點。

據第一財經、21世紀經濟報導，新政上路屆滿一年，資本市場全程嚴監管成新常態，且象徵IPO融資普遍超募時代落幕。

報導引述市場金融數據統計，截至8月26日，過去一年間，A股受理的IPO申請僅135家，年減少超過7成；若按上市日期統計，IPO成功並且上市的公司共129家，較同期減少293家，合計募得資金人民幣962.54億元，年減79.69%；因撤案而終止審核的IPO專案共481家。

若以交易所分析，過去1年來，滬深兩個證券交易所受理數量均下滑超過9成。其中上交所受理18家，年減94.87%；深交所受理15家，年減95.15%。北京證券交易所受理IPO數量102家，年減25%。

比較2022年8月27日至2023年8月27日同期，滬深北三大交所的IPO受理數量分別為351家、309家、136家。

若只計算今年年初至今，三大交易所的IPO受理數量僅有32家，30家在北交所，科創板、創業板各有1家。

報導指，在受理、上市數量雙雙下滑的同時，隨著IPO財務指標、定位等上市門檻提高，以及加強對申請企業現場檢查比例、申報即擔責等嚴監管要求下，IPO出現大量撤回情形。

數據顯示，過去1年間，A股IPO撤回數量達到481家，去年同期IPO撤回數量僅為212家。IPO撤回原因，則包含財務指標未達標準、永續經營能力受到質疑、上市前突擊「清倉式分紅」等因素。

報導引述券商人士指出，在上市門檻提高、強力監管以及補貼取消等背景之下，企業上市面臨新的機遇和挑戰，預計IPO數量下滑仍將持續一段時間，市場結構也正在改變。