日本爆發過度旅遊…卻沒人想到大陸玩？美媒揭「4大原因」

儘管日本和大陸都相對較晚地取消和疫情相關的邊境限制，但兩國在旅遊業的復甦上卻截然不同，日本在全球「最佳旅遊地」的名單中名列前茅，預計今年全年旅客人次將創新高，但反觀大陸的國際旅客回歸速度要慢得多，入境人次遠低於疫情之前。

CNBC分析指出，飛往大陸的航班運力仍低於疫情前，以及地緣政治緊張局勢，還有主要旅遊消費國對大陸抱持著負面看法、外國遊客在大陸四處活動很困難，這都讓大陸難以吸引遊客。

大陸國家移民管理局指出，今年1至7月入境外國人1,725萬人次，年增130%。儘管如此，這數字仍遠遠低於疫情前水準，大陸在2019年的入境外國人達4,910萬人次。

日本則是另外一個狀況，自今年3月以來，日本每個月的入境外國人都超過300萬人次，有鑑於今年1至7月入境外國人共超過2,100萬人次，預估全年將超過2019年的3,190萬人次水準。

東南亞旅遊應用程式Traveloka投資長查克拉博蒂（Joydeep Chakraborty） 表示，日本政府長期以來一直支持旅遊業，例如加強遊客的體驗，以及簡化國際旅客的旅行流程，而日圓貶值加速了這些努力，這使得去日本玩的價格更加實惠。

為何國際旅客對大陸興致缺缺？報導提到，根據航空分析公司Cirium的數據，許多國家飛往大陸的航班運力，仍低於疫情之前，尤其是美國。

而根據亞太事務研究網站東亞論壇（East Asia Forum）說法，地緣政治緊張局勢也造成了影響。而大陸政府加強對社會法規的控制，可能會讓在大陸的外國遊客感到不適。

大陸擴大免簽政策正在刺激旅遊需求。根據國家移民管理局的數據，2024 年上半年約 58% 的入境旅客來自有此類安排的國家。

根據美國民調機構皮尤研究中心報告，在35個接受調查的國家中，超過一半對大陸持負面看法，而7月的報告顯示，世界上一些最大的旅遊消費國，如美國、德國、法國和英國，基本上對大陸抱持著負面看法。

最後一項因素，是外國遊客要在大陸四處走走，是件困難的事情。自疫情爆發以來，大陸推出了更多線上支付和預訂系統，這讓不熟悉大陸App的外國遊客感到頭痛。

澳洲伊迪斯科文大學（Edith Cowan University）教授Songshan Huang坦言，預訂大陸高鐵票或熱門旅遊景點的門票，需要使用微信等App，而且許多單位只接受支付寶或微信支付，若外國遊客只有現金或信用卡，就會陷入困境。