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阿里若納入港股通將釋放1030億QDII額度 為海外配置需求解渴

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
隨著阿里巴巴28日完成香港主要上市的轉換，將最早在下月進入港股通，這除了為阿里股票本身吸引更多來自大陸的南向資金，也將使目前持倉阿里股票的合格境內機構投資者（QDII）額度有機會得到釋放。圖為阿里巴巴杭州總部。(取材自阿里巴巴官網)
隨著阿里巴巴28日完成香港主要上市的轉換，將最早在下月進入港股通，這除了為阿里股票本身吸引更多來自大陸的南向資金，也將使目前持倉阿里股票的合格境內機構投資者（QDII）額度有機會得到釋放。圖為阿里巴巴杭州總部。(取材自阿里巴巴官網)

隨著阿里巴巴28日完成香港主要上市的轉換，將最早在下月進入港股通，這除了為阿里股票本身吸引更多來自大陸的南向資金，也將使目前持倉阿里股票的合格境內機構投資者（QDII）額度有機會得到釋放，彭博預估將釋放約32億美元（新台幣1,030億元）的QDII額度，為海外配置需求解渴。

彭博報導，阿里進入港股通後，大陸投資者可透過交易所互聯互通額度，購買阿里股票。據研究計算，參考現有QDII基金持有阿里的規模，如果改用港股通持有這些股票，最多可以釋放約32億美元的QDII額度。

分析師Rebecca Sin在報告中指出，額度釋放之下投資美股的QDII基金將是最大受益者。

大陸股市持續的不振表現，使得今年海外投資成為境內市場頗受關注的領域之一，QDII作為基金投資者借道投資海外市場的重要途徑，額度面臨供不應求。

在大陸穩匯率及控制資本外流的背景下，QDII額度成長緩慢。這使得配置海外資產的相關ETF在境內市場普遍存在高溢價及限購措施。

酷望投資總經理楊如意表示，阿里雙重上市後進入港股通一定程度上會緩解QDII基金的供需失衡，減輕溢價，「但中長期由於經濟周期不同步等因素，境內投資者進行美股等穩健投資的需求仍然旺盛，溢價現象還是會持續一段時間。」

儘管近期在海外市場波動加劇的背景下，相關ETF的溢價有所回落，限購措施也有鬆動，但離正常水平仍有距離，例如景順長城納指科技ETF最新溢價率仍有約12%。今年5月大陸外匯局批准的QDII額度增加了22.7億美元，此外今年暫無新增。楊如意預期，大陸監管部門不會在短期內釋放大量QDII額度

根據中金公司的報告，阿里在8月底完成雙重主要上市轉換，將趕上9月5日的港股通考察日，並將在本輪9月9日調整附近納入。

根據彭博行業研究計算，若未來阿里、京東、網易、百度和攜程均能夠納入港股通，將累計釋放約75億美元的QDII額度。不過額度的釋放並非一蹴而就，彭博行業研究稱根據過去的經驗，完成額度的替換大約需要三年的時間。

ETF 港股 額度

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