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影／真的是假的！北京機器人展 竟由真人扮裝還「開放亂摸」

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
由真人模特假扮的機器人（左），被現場觀眾上下其手，而模特在休息時就坐在旁邊吃東西（右）。圖／截取自影片
由真人模特假扮的機器人（左），被現場觀眾上下其手，而模特在休息時就坐在旁邊吃東西（右）。圖／截取自影片

北京上周舉行「2024世界機器人大會」，現場展出多款人形機器人，但有大陸網友指出，現場有機器人是由真人模特裝扮而成，而且廠商疑似故意不說這些機器人是真人，還開放現場民眾用手觸摸，只見影片中模特被上下其手，讓大陸網友直呼「中國什麼都造假」、「看破不說破，摸的人未必不知道」。

X平台知名帳號「李老師不是你老師」分享數段影片，並指25日在北京世界機器人大會上，有廠商聘請真人模特兒假扮成仿真機器人表演。但廠商並未向現場觀眾明確說明這些是真人模特兒，導致觀眾以為是機器人從而紛紛對模特兒上下其手。影片也顯示，有些模特兒身邊還有助理在一旁為其補妝、擦汗等。

透過分享的影片可看到，有模特在休息時就坐在旁邊吃東西，也可看到她們工作時被團團包圍，甚至被許多人觸摸身體、臉蛋、頭髮等，還有人邊用手機錄影邊笑，看上去都是「看破不說破」。

有網友們在影片下紛紛留言諷刺「看了很心疼，但模特兒好漂亮，美得很像機器人」、「有沒有可能，猥瑣男假裝認不出真人，瘋狂亂摸」、「沒想到機器人都可以做假」。

也有人質疑「模特兒沒有現場翻臉，看來是早就知道會被亂摸了」、「就是為了裝逼把員工豁出去了」、「這就是小粉紅口中，被外國覬覦的『技術』」、「可以想像等更像人的機器人出來，被他們買回家會先做什麼了」。

影片 模特兒

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