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阿里巴巴28日起在港美雙重主要上市

中央社／ 香港28日電

中國大型電商阿里巴巴在香港的上市地位今天起轉為主要上市，據分析，此舉將可吸引中國大陸資金吸納其股票；另有媒體表示，阿里巴巴此舉是要為中國和美國關係可能惡化做準備。

阿里巴巴集團控股有限公司此前在美國紐約證券交易所主要上市，在港屬第二上市。本月稍早時，該公司宣布香港的上市地位將會改為主要上市。

阿里巴巴今早公布，在港交所的主要上市地位今天起生效。換言之，該公司在港美雙重主要上市。

按照上市規定，此前阿里巴巴在美國主要上市，在港作第二上市，公司主要受紐交所規管，在港則可獲豁免部分限制。但在港美雙重主要上市後，就需要同時遵守兩地交易所的上市規則。

此外，兩地股票為獨立上市，不會因為在其中一個交易所退市而影響另一交易所的上市地位。

近幾年中美關係惡化，外界一直流傳一些在美國主要上市的中國大陸公司有意轉到香港主要上市，當中包括阿里巴巴。有外媒引述分析師表示，阿里巴巴改在港主要上市，一旦中美關係交惡就有退路。

也有市場分析指出，阿里巴巴改在港作主要上市後，其股票將會被納入「港股通」，可吸引中國大陸資金進場。

所謂的「港股通」，是中國大陸投資者可以委託當地證券公司，經由上海交易所設立的證券交易公司，向港交所進行申報，買賣港交所指定的上市股票。

今早港股開盤，阿里巴巴股價報港幣79.6元（約新台幣326元），微跌0.43%。

港股 美國

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