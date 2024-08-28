恒大汽車上半年預計巨虧911億 天津廠已停產只剩40多人

中國恒大的子公司恒大汽車，27日深夜在港交所突然發布盈利預警公告，相較於去年同期的淨虧損額度出現大幅增加至人民幣202.54億元（新台幣911億元）；而去年上半年亏損约人民幣68.73億元。目前來看，上半年虧損激增，加上破產重整陰霾籠罩，恒大汽車未來發展仍充滿不確定性。

此外，恒大汽車天津工廠曾有五六百人，現在剩40多人。目前工廠已經停產了，剩下的工作人員主要是公司領導、班長和管生產線的工人。

至於「虧損增加」的原因，恒大汽車在公告中稱，主要由於中國恒大集團已被香港高等法院頒布清算，公司增加了對中國恒大集團子公司及聯營公司應收款項的減值撥備，2024上半年全額計提撥備約人民幣167.37億元。

財聯社報導，恒大汽車作為中國恒大的子公司，在集團整體面臨財務壓力的情況下，也遭遇重組和經營上的挑戰。

在重組方面，恒大汽車的兩家附屬公司，恒大新能源汽車（廣東）有限公司和恒大智慧汽車（廣東）有限公司，已被債權人申請破產重整，且相關地方法院已經裁定這兩家公司進入破產重整程序。

恒大汽車7月28日表示，債權人申請對恒大汽車兩家附屬公司進行破產重整，對生產經營活動產生重大影響。

恒大汽車8月5日表示，相關附屬公司進入破產重整程序。當日公告稱，相關地方法院於2024年8月2日就相關附屬公司破產重整進行聽證，相關地方人民法院裁定相關附屬公司進入破產重整程序。

恒大汽車8月26日指出，有關潛在股份轉讓的討論仍在進行中。當日公告稱，潛在賣方、潛在買方及本公司之間的討論仍在進行中，但潛在賣方與潛在買方尚未訂立買賣協議，潛在買方及本公司尚未訂立授信協議。

在財務方面，恒大汽車2023年財報顯示，營收為人民幣13.4億元，虧損高達人民幣119.95億元，負債總額達到人民幣725.43億元，而現金及現金等價物僅為人民幣1.29億元，明顯不足以覆蓋債務。

每日經濟新聞報導，位於天津市東麗區濱海科技園高新二路的恒大汽車天津工廠，目前只有零散停放在工廠南大門外道路的十多輛車、鮮有人員走動的園區馬路，以及園區內瘋長的雜草。

一位正在恒馳汽車綜合樓大門值班的工作人員，指著馬路上停放的車輛說：「工廠處於停工停產狀態，上班的人也就幾十個人了。」

一位恒馳汽車人士透露，「工廠生產頂峰時，恒馳汽車會安排十多輛班車接送車間員工上下班。但從去年10月開始，接送員工的班車數量開始逐步縮減，直到後面停產，就沒班車了。目前，恒馳汽車上班的員工工資是正常發放的，不過每月只發80%。」