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波音展望：20年後中國機隊規模近萬架 望成全球最大航空市場

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
波音預測，到2043年，中國航空機隊規模將擴大一倍以上，達到9,740架。有望成為世界上最大的航空旅行市場。 路透
波音預測，到2043年，中國航空機隊規模將擴大一倍以上，達到9,740架。有望成為世界上最大的航空旅行市場。 路透

美國波音公司27日發布了最新的《商業市場展望》。報告預計，到2043年，中國航空機隊規模將擴大一倍以上，達到9,740架。該公司預測，中國有望成為世界上最大的航空旅行市場，也將擁有世界上最大的寬體機隊。不少外媒對此予以關注，並以「中國的旅遊熱潮將使對飛機的需求翻倍」為題進行了報道。

環球時報報導，波音預計，未來20年，中國將需要增加8,830架新飛機，其中約四成為老舊飛機進行替換，其餘六成則為各航司為滿足旅客飛行需求而全新增購的飛機。在這些新飛機需求中，1,575架是寬體機需求。

波音民用航空市場行銷副總裁霍達仁在聲明中表示：「在經濟成長和航司持續建設國內航線網絡的驅動下，中國的客貨運民航市場將繼續擴大。」波音預測，中國客運年增長率將超過5.9%，高於全球的平均成長率4.7%。

報導稱，值得關注的是，最新預測數據較上一次報告有所提高，這也折射出波音對中國市場潛力的進一步看好。今年5月，波音中國總裁柳青接受媒體採訪時表示，波音將中國市場視為「重中之重」，並看好未來20年需求不斷增長的中國市場。

此前，歐洲飛機製造商空中巴士發布的全球航空服務市場預測也顯示，中國預計在未來20年內成為全球最大航空服務市場。

根據航空業分析公司Cirium的數據，中國航空公司今年已恢復了2019年89%的國際運能。中國民用航空局今年5月發布的2023年民航業發展統計公報顯示，2023年，全業完成旅客運輸量61,957.64萬人次，較上年增長146.1%。而截至2023年底，民航全產業運輸飛機期末在冊架數為4,270架，較上年底增加105架。其中寬體客機473架，窄體客機3,276架。

根據美國《巴倫周刊》報道，波音公司還表示，預計中國的貨機機隊也將在其不斷增長的電子商務行業推動下增長近兩倍，並補充說，中國航空市場將需要價值7,800億美元的航空服務和近43萬名新員工，以支援不斷成長的機隊。

「在一系列品質和生產問題之後，這家陷入困境的飛機製造商一直在努力扭轉局面。」據報導，今年上半年波音訂單同比暴跌70%。數據顯示，波音在2024年初至4月30日期間總計向中國航司交付了22架飛機。 7月，波音才剛重啟旗下737 MAX機種對華交付。 《巴倫周刊》認為，這項對中國航空市場蓬勃發展的最新預測或許能為波音公司打開新訂單的大門。

波音 美國

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