「黑神話」走紅 製作人馮驥：你在自信之巔時 也在愚昧之淵

大陸3A遊戲大作「黑神話：悟空」20日上市，憑藉精緻畫面在全球掀起一波熱潮，短短3天賣破千萬套。開發商「遊戲科學」執行長、同時也是遊戲製作人馮驥在微博指出「很快，很意外，很high，也很respect（敬畏）」。他並表示，至今得時刻意識到沒有那麼偉大，沒有那麼高尚，也沒那麼重要，「在自信之巔的時候，也是在愚昧之淵。」

南方人物周刊報導，因為遊戲而走紅，和團隊接下來是如何面對自我膨脹，馮驥表示，正是因為有人始終相信團隊，所以才沒有放低對自己的要求。團隊還會做一些感覺更有趣的事，還可以看遠一點。

馮驥指出，要有一種相反的想法，「你得時刻意識到你沒有那麼偉大，沒有那麼高尚，也沒那麼重要，但是這不妨礙我們努力把這個事情做好。我們也認為這個事情肯定有價值，但是同時你也在另一個角度看待一個追逐名利的自己，一個投機的自己。」

馮驥提到，去年在年會的時候跟所有同事說，如果只有一句話能送給他們，會選美國經典著作「大亨小傳」的作者費茲傑羅（F. Scott Fitzgerald）所說過：「檢驗一流智力的標準，就是看你能不能在頭腦中同時存在兩種相反的想法，還維持正常行事的能力。」

馮驥指出，「你時刻會覺得這個事情會成功，你時刻會覺得你會失敗，但是也沒關係，你仍然可以做事；你時刻覺得這是你最重要的一個項目，這是你最高光的時刻，但你時刻覺得這個東西不值一提，你還會做遠遠超過這個項目的更厲害的更偉大的東西。」

馮驥認為，人的思考不能太單向，「不會覺得這是我人生最重的事兒，這事兒不成就完蛋了，成了一切都有，人生就從此幸福？可能某一個時刻是你的高光時刻，但你在自信之巔的時候，也是在愚昧之淵，這個時候也可能是你最危險的時候，或者是你最不瞭解自己真實狀態的時候。」