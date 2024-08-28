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陸企財務造假 加重處罰

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

大陸財政部監督評價局發表《加大法律責任追究力度 為防範遏制會計違法行為提供有力法治保障》文章指出，近年惡性財務造假等會計違法行為頻發，主因財務造假的違法成本過低，點名瑞幸咖啡及恒大公司，新會計法為此大幅提高處罰標準，加大財務造假等會計違法行為法律責任追究力度。

監督評價局在文中指出，為嚴厲打擊財務造假等會計違法行為，維護社會主義市場經濟秩序，在新會計法中加大對財務造假等會計違法行為的法律責任追究力度勢在必行。新《會計法》根據違法行為情節輕重，設置罰款金額的幅度區間，大幅提高處罰力度。以具體政策來說，新《會計法》提高偽造、變造會計憑證、會計帳簿以及編制虛假財務會計報告等財務造假違法行為的罰款金額上限，由人民幣10萬元修改為「違法所得一倍以上十倍以下」。

大陸近年惡性財務造假等會計違法行為頻發，新修改《中華人民共和國會計法》中，加大對財務造假等會計違法行為的法律責任追究力度。

大陸財政部監督評價局發布〈加大法律責任追究力度 為防範遏制會計違法行為提供有力法治保障〉一文指出，會計記錄反映經濟活動，一旦發生會計資訊失真甚至財務造假，常常伴隨逃漏稅、違規貸款、國有資產流失、資本市場虛假資訊披露等諸多連鎖問題。而究其原因，財務造假的違法成本過低是重要影響因素之一。

文章指出，近年來，康得新、康美藥業、瑞幸咖啡、華融、恒大地產等境內外上市公司財務造假，嚴重擾亂社會主義市場經濟秩序，給投資者造成重大損失，引起社會廣泛關注。但原會計法對財務造假當事人處罰標準明顯偏低，違法成本與造假獲利顯著不匹配。如對財務造假企業的處罰上限為人民幣10萬元，難以形成有效震懾。

罰款 財務

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