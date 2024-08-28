康師傅上半年獲利增15%

大陸台資企業康師傅控股發布今年上半年財報顯示，上半年公司營收412億元，年增0.7%；歸母淨利18.8億元（約新台幣84億元），年增15.1%；整體毛利率達32.6%，較去年同期增加2.1個百分點。

然而，其上半年泡麵業務營收人民幣138.1億元，較去年同期少賣1.3億元（約新台幣6億元），年減約1%，泡麵營收占比達33.5%，較去年同期走低1個百分點。

北京日報指出，康師傅財報顯示，泡麵業務收入下滑是受到市場承壓與產品結構調整關係的影響。具體來看，自去年以來，康師傅泡麵銷售已承壓。2023年年報顯示，泡麵營收287.9億元，較去年同期下降2.84%。

事實上，今年5月，康師傅就著手在通路端調整泡麵售價，其中，袋裝麵建議零售價由2.8元提升至3元，經典桶麵由4.5元提升至5元。漲價原因則是「原料漲價」、「配方升級」。當時，「康師傅方便麵要漲價了」的消息衝上微博熱搜。

南都灣財社報導，康師傅電商旗艦店客服於7月確認，康師傅經典系列方便麵的全部口味均已漲價，每桶售價由4.2元調漲至4.57元。「康師傅漲價部分是為了對抗泡麵賣不動的消費趨勢。」