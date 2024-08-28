美降息 人民幣將升值

因早年提出「美元微笑曲線」理論而享有盛名的Eurizon SLJ資本公司執行長任永力（Stephen Jen）認為，美國降息可能促使中國大陸企業出售規模1兆美元（約新台幣32兆元）的美元計價資產，從而可能帶動人民幣最多升值10%。

任永力表示，匯率是目前所有市場還沒充分反映的最大風險，人民幣可能扮演重要角色。他談到大量資金匯回大陸的影響時說，「想一想雪崩」，人民幣「將升值，而且可能被允許升值5%-10%，這（種升幅）對中國來說是適度且可以接受的」。

他說，中國大陸企業從新冠疫情以來可能已累積了超過2兆美元的海外投資，存放在利率高於人民幣計價資產的地方，當美國聯準會（Fed）降息，美元資產的吸引力就會減弱，隨著美中利差縮小，有可能刺激「保守估計」1兆美元的資金回流中國大陸。

任永力預測，如果美國物價繼續下降，Fed可能比市場料想地還要更積極降息。Fed降息、美元匯率被高估、美國的貿易與預算雙赤字、及經濟軟著陸前景，都使他堅信美元將貶值，最後結果就是人民幣兌美元可能走高。

他上周受訪表示，若中國人民銀行（大陸央行）不願介入吸收美元流動性，人民幣升勢可能更強。在Fed主席鮑爾上周表示，美國降息時機已到來後，人民幣升值理由現在看來更加充分。

不過，人民幣不太可能在Fed首次降息後立即強升，任永力說，只有在美元於所謂的軟著陸情景下加速貶值時，這種情況才可能出現。

任永利也說，人行依然會介入控制人民幣波動幅度，以免人民幣升值太多而傷害出口商競爭力，衝擊疲弱的經濟復甦。彭博資訊引述知情人士指出，人行已保持警戒，評估人民幣走強對出口商的影響。

而且，美中利差仍大，企業近期可能還不會出售持有的外匯，其他機構估算的陸企現金水位也低於任永力的推估。麥格理預估大陸出口商和跨國企業從新冠疫情以來，已積累超過5,000億美元的美元部位，澳盛銀行則認為是4,300億美元。