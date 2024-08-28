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大陸光電龍頭調漲矽片價格

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
大陸光電龍頭隆基綠能，與TCL中環不約而同調漲矽片價格4%，將有助於推動行業走出低價競爭困境。 （新華社）
大陸光電龍頭隆基綠能，與TCL中環不約而同調漲矽片價格4%，將有助於推動行業走出低價競爭困境。 （新華社）

大陸矽片價格即將「抬頭」的傳言，引燃正處在寒冬中的光電行業。大陸光電龍頭隆基綠能，與TCL中環昨（27）日不約而同調漲矽片價格4%，將有助於推動行業走出低價競爭困境。

第一財經日報報導，隆基綠能N-G10L報價為每片人民幣1.15元、N-G12R報價為每片人民幣1.3元，新報價平均上調每片人民幣5分，漲幅約4%。

TCL中環矽片調整後， N型G10矽片報價每片人民幣1.15元，N型G12R報價為每片人民幣1.3元，N型G12報價為每片人民幣1.5元。

中國有色金屬工業協會矽業分會（簡稱「矽業分會」）認為，目前矽片行業超半數庫存集中在一兩家企業手中，短期內這幾個企業的生產計畫將成為市場關注的重點方向。中長期隨著產業鏈各環節產能加快出清，市場價格將回歸到合理水準。

21世紀經濟報導，隆基綠能投資者關係部門相關人士表示，近期公司矽片報價有調整，之前矽片價格已跌破現金成本，為了市場良性發展並考慮到供需關係的情況，公司適度上調矽片報價。

上述人士還表示，矽片價格自今年第2季已經持續跌破成本，甚至跌破現金成本，即使上調之後，企業可能仍面臨較大壓力，產業鏈價格修復需要一個過程。

華夏能源網報導， TCL中環一位負責人曾公開預判，「最早在第4季就可能看到光電行業的轉捩點。」但這家矽片龍頭自8月以來也開始主動下調開工率。

財經網報導，矽業分會的最新統計數據顯示，一體化企業的開工率維持在50%到60%之間，其他企業的開工率在50%到100%間不等。分化的開工率或為各公司根據自身所處的角度、資產規模以及戰略情況所制定的不同營運策略。

自2023年下半年以來，光電產業鏈在產能壓力下步入惡性競爭，價格持續下跌，最終企業集體「吃了苦頭」，多家企業連續虧損多個季度，停產、減產、破產、降薪、裁員等消息頻出，矽片廠商也難獨善其身，一線矽片業出現罕見巨額虧損。

TCL 人民幣 壓力

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