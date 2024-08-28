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比亞迪結盟華為智駕

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
比亞迪。 (路透)
比亞迪。 (路透)

比亞迪方程豹與華為乾崑智駕昨（27）日在深圳簽署合作協議，共同合作開發全球首個硬派專屬智慧駕駛方案，實現整車智駕深度融合，首發搭載在即將上市的方程豹-豹8車型。預計於今年的第3季以後，豹8就將搭載華為乾崑智駕ADS3.0上市。

券商中國報導，比亞迪集團品牌及公關處總經理李雲飛稱，雙方團隊很早就開始對接，已經開發很長一段時間。未來，方程豹品牌的新車型也會與華為一起開發。

比亞迪與華為智駕合作
比亞迪與華為智駕合作

方程豹是比亞迪旗下面向中高階市場的專業個人化品牌。於2023年8月16 日發布。比亞迪董事長王傳福當時表示，比亞迪將透過方程豹，為全球用戶帶來前所未有的專業個人化用車體驗，並與用戶共同開啟新能源汽車「更大的變革」，讓汽車成為每個人獨一無二的「個性化專屬品」。

就華為而言，近年來在智慧汽車領域持續投入研發，幫助車企造好車、賣好車，先後聯手賽力斯、奇瑞、北汽、江淮，推出問界、智界、享界和尊界四大品牌。其中，問界銷量最好，在上半年所有新勢力中僅次於理想，華為在智慧駕駛領域鋒芒畢露。

今年4月，華為智能汽車解決方案BU董事長余承東曾發文表示，由於華為在智慧駕駛技術上進行大量的研發投入，因此售價低於人民幣30萬元的華為高階智慧駕駛車型，其實都是虧本銷售。

對於比亞迪而言，儘管在新能源汽車製造領域深耕多年，擁有成熟的製造能力，但在智慧化程度方面依然略顯薄弱，尤其是與特斯拉、小鵬等智慧化程度更高的車企相比存在一定的差距。

快科技報導，在智駕領域，比亞迪將以獨立自主研發與開放合作雙線進行。在標準化智駕平台上，比亞迪全棧自研的高階智駕「天神之眼」上車，並在騰勢、王朝、海洋等多款車型實現搭載。

電科技報導，在今年初的比亞迪夢想日上，比亞迪董事長王傳福表示，準備在整車智慧方面投入人民幣1,000億元（新台幣4,500億元）。目前，比亞迪的智慧駕駛團隊人數已經超過7,000人，據騰勢銷售事業部總經理趙長江的說法，這個團隊一個月就要發人民幣10個億（新台幣45億元）的工資。

除了砸錢，比亞迪還開始挖人。前百度艙駕融合智駕技術負責人周鵬已經加盟，負責端到端的大模型規控演算法開發，很明顯比亞迪正惡補智慧駕駛這個短板。

人民幣 品牌 團隊

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