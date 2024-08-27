港媒：《黑神話：悟空》成為全球中國潮的新勢力

據香港《南華早報》報導，以《西遊記》中的孫悟空為原型大的型3D角色扮演遊戲《黑神話：悟空》風靡全球，成為中國潮的又一新勢力。

這款遊戲在8月21日上線時，即時線上用戶數超過 220 萬。 在美國遊戲平臺 Steam上線的數小時內，就成為該平臺的第二大沙盒遊戲，僅次於 2017 年射擊類遊戲《絕地求生》。

遊戲市場研究機構VG Insights的資料顯示，截至24日晚，該遊戲在中國的銷量已達1,000萬份，各平臺即時線上玩家人數達300萬。

有分析師表示，這款遊戲在全球取得了巨大成功，證明中國文化創作者文化自信不斷增強 。一位觀察人士則表示，這進一步為中國化解時常遭詬病的軟實力話題提供了新思路。

當被問及遊戲化的悟空是否可以被視為中國文化大使時，中國外交部發言人毛寧表示，這款取材於中國古典文學名著《西遊記》，體現了中國文化的吸引力。

西交利物浦大學媒體與傳播學系助理教授黃戈駿接受該報採訪時表示，這款 3A 級遊戲是一個很好的軟實力載體，具有巨大潛力，這款全新的《西遊記》故事表明，中國的文化創意和創新水平在提升。人們對這款遊戲的熱烈反響，體現了中國人希望利用技術反映全球影響力，並增強現有文化優勢。

不過，《黑神話：悟空》的開發工作室 Game Science 創始人兼CEO馮驥認為，創造文化出口並不是該工作室 的核心目標。他在接受新華社採訪時說道：好的文化產品應該是首先打動本地文化族群，如果品質足夠高，持續時間足夠長，自然就會輻射到海外，而不是因為有了國風標籤就有了免死金牌。

在接受《環球時報》採訪時，Game Science的藝術總監楊奇表示，他的團隊走遍全國，研究古代建築，比如文物、寺廟、寶塔和石雕，然後在電子遊戲中進行復刻。他認為這是在做文化遺產的數位檔案。

在談及這款遊戲熱衷本土品牌和文化中國潮時，黃戈駿表示，這款遊戲也能把公眾的注意力引向古蹟遺址，尤其是那些經常將對中國的文化認同與國潮聯繫起來的年輕一代。不過，在中國還沒有證據表明，在遊戲中展示文化遺產會吸引更多玩家線下遊覽並帶動相關消費。

該報導援引香港浸會大學媒體系教授鄒勝的觀點認為，討論文化產品的外交潛力需要圍繞更廣義的軟實力概念展開。之前討論軟實力往往集中在民族國家的行為，但在《悟空》這樣的案例中，企業或非國家主體才是動力。