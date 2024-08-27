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進入另一個境界！大陸首個國產3A遊戲 揭開《黑神話：悟空》對陸重要性

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
《黑神話：悟空》是大陸第一個國產3A遊戲。圖／遊戲截圖
《黑神話：悟空》是大陸第一個國產3A遊戲。圖／遊戲截圖

黑神話悟空是大陸第一個國產3A遊戲，3A遊戲被認為是遊戲工業進入第一陣營的標誌，相當於工業體系裡造出了飛機，目前能做出3A遊戲的也就是美、歐、日等少數國家的幾家遊戲公司，因此對中國大陸意義重大。

所謂3A遊戲，指的是指開發成本高、開發週期長、製作精良的遊戲。但其實這不是一個嚴謹的概念，並不是一個有什麼協會認證的指標，大概可以把它理解為玩家公認的「一流水準」，這個認定很主觀，但其實也沒什麼特別的，例如常看NBA的人，一定知道一流球員是什麼表現。遊戲也是這樣，玩多了大概就知道業界頂尖水準是什麼樣的。《黑神話：悟空》就達到3A水準。

其實，中國的遊戲產業從產值看已經足夠龐大。早在多年前，中國就成為了全球第一大遊戲市場；而且2023年全球遊戲收入前50的上市遊戲企業中，中國上榜17家企業、數量位列各國之首。

但是，中國沒有3A遊戲始終是最大缺憾，這主要是因為大陸缺乏一種比較成熟的主機遊戲文化—主機遊戲普及的年代（20世紀60年代到90年代），大陸還沒有成熟的遊戲市場，等到大陸遊戲工業開始成熟的時候，已經到了手機時代，大多數廠商也挑選了這個滲透率最高的設備進行開發。

於是，大陸國產遊戲出名的幾乎全是手機遊戲。但手機遊戲的問題在於，受制於設備性能的開發標準，工業水準不可能達到業界頂尖，而且手遊的盈利模式大多是通過簡單直接的刺激（如氪金就能變強），甚至是利用人性的弱點（購買華麗皮膚、氪金成為伺服器大佬等社交性炫耀），這就讓大陸的遊戲產業雖然很賺錢，但也很容易承受種種非議。

但3A遊戲就進入了另一個境界。3A遊戲想要賣座，就只能通過畫面表現、遊戲創意和敘事沉浸感，這時候遊戲就真的可以稱為藝術品了。而且3A遊戲基本是買斷制，即一次性付費，你不可能通過持續氪金讓你的角色變強，你必須坐下來認真玩遊戲，去見證一個故事。

這是大陸玩家為什麼如此亢奮的原因，這意味著大陸國產遊戲終於做出來一部站著掙錢的遊戲了。更何況以前玩的3A遊戲，都是國外的作品，你只能穿梭在異文化的空間裡；而這一次，終於有人搭建了一個屬於中國文化的遊戲世界，甚至讓國外的玩家還要去惡補西遊記這本小說，才能知道故事的來龍去脈。

標誌 西遊記

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