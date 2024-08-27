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上半年接待超過2億人 海底撈上半年淨利潤91.5億元、年減9.8%

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸連鎖火鍋店品牌海底撈，27日晚間公布2024年上半年財報業績，受淨匯兌損益變動和大陸增值稅加計抵減優惠政策取消的影響，淨利潤人民幣20.33億元，年減9.8%。圖／新華網
大陸連鎖火鍋店品牌海底撈，27日晚間公布2024年上半年財報業績，受淨匯兌損益變動和大陸增值稅加計抵減優惠政策取消的影響，淨利潤人民幣20.33億元，年減9.8%。圖／新華網

海底撈27日晚間公布2024年上半年財報，受淨匯兌損益變動和大陸增值稅加計抵減優惠政策取消的影響，淨利潤人民幣20.33億元（新台幣91.5億元），年減9.8%；營收為人民幣214.91億元，年增13.8%。

繼先前的「啄木鳥計畫」和「硬骨頭計畫」後，海底撈在財報中宣布將推出「紅石榴計畫」，目的在鼓勵孵化和發展更多的餐飲新品牌，推動餐飲服務創新。

根據財報，翻桌率方面，截至2024年上半年，海底撈在大中華區共經營1,343家餐廳，其中1,320家位於大陸區，23家位於港澳臺。大中華區上半年所有餐廳接待顧客總數超過2億人次，翻桌率達每天4.2次，接近2019年的每天4.8次。

從門店數量來看，海底撈上半年新開11家餐廳，同時關閉了一些經營表現不達預期、增長潛力不足的餐廳，另有部分餐廳因物業調整等其他商業原因停止營業。

海底撈方面表示，為確保整體海底撈餐廳經營效果良好，維持謹慎擴張的原則。下半年，將繼續採用自下而上的開店方式，隨著經營管理能力的進一步提升，拓店數量較上半年預計有大幅增加。

今年6月，苟軼群接棒楊利娟出任海底撈新任首席執行官。彼時的公告顯示，在苟軼群的領導下，海底撈已設立兩大核心委員會——創業創新委員會及數位化運營委員會。

為支持「紅石榴計畫」的高效實施，海底撈進行組織創新，由新任首席執行官苟軼群領導創新創業委員會，在集團層面整合資源，領導和推動新品牌及新業務的孵化與發展。

同時，由高管團隊組成「運營五虎將」，從創業機制、產品創新、供應鏈保障、運營協同、行銷支持五大領域聚焦創新創業項目和公司整體發展。

海底撈 餐廳

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