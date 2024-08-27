大陸面板龍頭「京東方」上半年淨利潤103億 年增210%

大陸面板龍頭京東方，27日發布2024年上半年財報，淨利潤人民幣22.84億元（新台幣103億元），年增210%；營收人民幣933.86億元，年增16%。

京東方表示，經營業績大幅增長，展現出強勁的發展動能。憑藉穩健的經營策略和引領行業的技術優勢，持續以科技創新和綠色發展，推動「屏之物聯」戰略落地，在實現顯示業務持續領先的同時，「1+4+N+生態鏈」發展架構的各細分市場拓展成果湧現，並持續深耕海外市場，加速全球化戰略布局，行業龍頭地位進一步穩固。

京東方指出，在LCD顯示領域，根據Omdia數據，京東方全球顯示幕整體出貨量和五大主流應用領域液晶顯示幕出貨量穩居全球第一。

此外，基於ADS Pro技術優勢以及全新技術升級，京東方推出了可媲美OLED顯示效果的UB Cell技術，與聯想、創維、長虹等合作夥伴展示了一系列搭載UB Cell高端液晶顯示技術的大螢幕、超高清智慧電視產品，最近還攜手海信重磅發布98吋超高性價比原畫巨幕電視，正式拉開大尺寸影像級顯示市場。

在柔性顯示領域，2024年上半年京東方柔性AMOLED產品出貨量進一步增加，多款柔性AMOLED高階折疊產品實現客戶獨供，並投建境內首條8.6代AMOLED生產線，推動OLED顯示產業快速邁進中尺寸發展階段。

「1+4+N+生態鏈」發展架構的各細分市場拓展成果湧現。智慧終端加速海外布局，首個海外自主投建的智慧工廠在越南開工，邁出全球化戰略布局的重要一步，IoT應用和低功耗終端在白板、拼接、ESL等細分市場出貨量保持全球第一。

同時，京東方智慧視窗解決方案應用於軌道交通、乘用車天窗和側窗等領域，其中極氪推出的首款四座超豪華旗艦MPV極氪009光輝，成為全球首個量產搭載京東方LC智能光幕的新能源汽車。

一汽紅旗全新推出的C+級豪華旗艦轎車紅旗H9，同樣搭載京東方自主研發的光幕技術，可實現秒級快速回應的無調光，代表京東方傳感業務在車載調光領域樹立行業新標竿。

在MLED業務方面，京東方強化應用場景拓展，以高亮度、高可靠性、高對比產品持續賦能戶外、商顯、電影螢幕、創意顯示等多元化應用場景，並在NB、MNT、車載等細分領域推出多款Mini、曲面、異形等高端產品。