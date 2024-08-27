《黑神話：悟空》爆紅！銷量上看2000萬份、270億元 內行人分析成功原因

大陸國產3A（高成本、高質量、高體量）單機遊戲《黑神話：悟空》爆紅，短短三天時間，遊戲銷量已突破1,000萬份，外界預測，《悟空》最終銷量將達2,000萬份，以此計算最終銷售額將突破人民幣60億元（約新台幣270億元）。

截至8月23日晚9點，《悟空》的總銷量突破1,000萬份，以此計算，銷售額近人民幣30億元。對於《悟空》的爆紅，業內人士認為，這將對大陸國內遊戲市場版圖帶來新變化。

最明顯的變化，出現在大陸國產主機遊戲市場。相較規模早已突破千億元的手遊市場，主機遊戲遜色不少，今年上半年，國內主機遊戲市場總銷售額不足人民幣7億元。而《悟空》短短3天的銷售額就是其4倍。

業內人士坦言，國內單機遊戲發展面臨重重挑戰，主機設備普及率低，大眾更習慣於短平快的手遊，幾乎沒有整段時間來體驗單機遊戲。

事實上，《悟空》的銷量證明，其遠超傳統意義上熱門遊戲的概念。隨著《悟空》的走紅，各地主機遊戲店迎來難得一見的熱銷狂潮。上海某索尼主機遊戲店店主透露，最近一周銷量大增，實在是忙不過來了，我們臨時請了兩個幫手。

作為遊戲工業「皇冠上的明珠」，3A遊戲的落地不僅意味著國內遊戲工業日臻成熟，更表明「科技+藝術」的發展思路正在得到更多從業者認可。3A遊戲背後，不僅是上億資金的投入，更是高度複雜的遊戲工業生產管線的搭建與人才的培養。

網易遊戲製作人直言，國產3A遊戲製作難度非常高：許多流程都是第一次摸索，牽一髮而動全身。以過場動畫為例，不僅要考慮電影調度指揮，還要考慮3D建模。

《悟空》的科技含量非常高。一位業內人士說，比如過場動畫中毛筆書寫的特效鏡頭，毛筆在書寫時與紙面的交互，對模型骨骼綁定要求極高，再加上墨水由深到淺的軌跡跟隨，這是能發表論文的技術。

從商業角度來看，《悟空》的走紅有偶然性與不可複製性。單機遊戲算不上一個好的商業模式，一位遊戲資深分析師坦言，押上全部身家開發一款3A遊戲，風險實在太高了。

《悟空》的成功，為行業提供了兩方面借鑒。首先，做深單點突破式創新，善用加減法。在故事和畫面之外，《悟空》在動作戰鬥方面實際上大量借鑒了成熟遊戲的操作機制，如震刀、蓄力槽、技能加點等，並進行簡化，這一思路無疑能大幅降低玩家操作門檻，擴展玩家群體。

業內人士認為，製作3A遊戲時，應圍繞一個點進行創新，而在其他方面盡可能借鑒成熟經驗。事實上，另一款國產遊戲《原神》的成功也在於此：遊戲在早期大世界玩法上，借鑒了任天堂遊戲《塞爾達傳說：曠野之息》，同時將創新重點放在移動化上。

其次，資本加持必不可少。3A遊戲開發成本高、開發週期長、消耗資源多，需要大量資本加持。從全球來看，除了部分老牌3A遊戲廠商，幾乎所有的3A遊戲工作室背後都有著硬體廠商的支持，如索尼、微軟、任天堂等。而從大陸國內來看，騰訊和網易則是行業內最大的金主。

業內人士認為，《悟空》的成功，將讓大陸遊戲廠商對技術實力強的小團隊提供更多支持。如果小團隊能夠在保持自身獨立性的前提下，盡可能獲得資金與資源的投入，無疑將為項目的成功提供更多保障。