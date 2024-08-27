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天津遭軟禁主教獲大陸承認 梵蒂岡稱是中梵協商正面果實

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
梵諦岡聖彼得大教堂及廣場。圖／聯合報資料照片
梵諦岡聖彼得大教堂及廣場。圖／聯合報資料照片

由於大陸不願承認教廷的主教任命權，並要求基督徒必須參加愛國教會，因此教廷梵蒂岡始終維持與台灣的邦交，沒有和大陸政府建交。不過一名在天津長年遭中共軟禁的主教，已獲得大陸承認任命，梵蒂岡表示這是跨出正面的一步。

路透報導，梵蒂岡27日宣布，大陸政府已經承認石洪禎出任主教的權限。梵蒂岡聲明說：「這項發展是近幾年來，羅馬教廷與大陸政府近年來建立的對話的積極成果。」

現年94歲的石洪禎，原本在天津李思德主教2019年去世後，繼任為新的天津主教。但是大陸強迫石洪禎必須加入政府所轄的天主教愛國會，石洪禎不從，就因此長期遭到監視軟禁在家，無法執行主教職務。

教廷與大陸政府在2018年達成歷史性的協議，以解決主教任命權的問題，該協議在2022年又獲延展。依據該協議，教宗任命主教時，將會參酌中方的意見。

此舉在解決教會與中共政府數十年的緊張關係，以及忠於梵蒂岡的「地下教會」和忠於大陸的「愛國教會」之間的分裂隔閡。

石洪禎27日參加就職典禮，作為政府正式認可他的一部分。儀式在一家酒店而不是教堂舉行，以強調石洪禎在幾十年前就已經被任命為主教。

梵蒂岡和北京將於今年秋天決定是否續簽主教任命協議。梵蒂岡首席外交官紅衣主教帕羅林（Pietro Parolin）5月曾表示，教廷希望延長該期限。

中共 教廷 梵蒂岡

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