快訊

羈押48天重獲自由！鄭文燦快步走出桃院「瘦了一大圈」

未來1周很夏天 午後山區雷陣雨 今晚起水氣增北部有雨

東方風電首套 大型分段組裝葉片投運

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導
東方風電首套大型分段組裝葉片。圖／本報四川德陽傳真
東方風電首套大型分段組裝葉片。圖／本報四川德陽傳真

由東方電氣風電股份有限公司（簡稱東方風電）自主研製的首套大型分段組裝葉片近日成功投運。這是東方風電打造「山地風電專家」又一重要技術突破。

為解決傳統長葉片運輸難題對山地風電發展的束縛，2019年起，東方風電開始探索葉片分段組裝技術。經過不懈的探索與努力，依託近20年的葉片設計與製造技術底蘊，先後開展了數種分段組裝技術方案的論證評估。

東方風電通過材料級到部件級以及全尺寸級葉片的測試驗證工作，確保分段組裝技術方案的安全性與可靠性，同時完成首套大型分段組裝風電葉片的研製，聯合四川省能投風電開發有限公司在山地風場成功投運並完成相關測試驗證。

東方風電總部位於四川省德陽市。接下來，企業將持續加大關鍵核心技術攻關，為山地風資源的開發提供更多的解決方案，為推動大陸乃至全球風電行業的可持續發展貢獻力量。

成功 電通

延伸閱讀

彰濱海龍風電意外 38歲男昏迷擬器捐…親友不捨：他是認真的人

彭博：台灣風電資金流醞釀獨特套利機會 利率交換差距擴至五年來最大

彰濱海龍風電意外4命危 1死1出院另2人仍昏迷中

歐盟狀告WTO 經濟部：風電選商研議撤除國產化

相關新聞

創業峰會拚創新 5年16獨角獸

HICOOL 2024全球創業者峰會近日在北京開幕，峰會始辦於2020年，5年來，峰會共吸引全球3.2萬名創業人才、2....

東方風電首套 大型分段組裝葉片投運

由東方電氣風電股份有限公司（簡稱東方風電）自主研製的首套大型分段組裝葉片近日成功投運。這是東方風電打造「山地風電專家」又...

加國對電動車加稅 陸喊報復

繼美國和歐盟之後，加拿大也將自十月起，陸續對中國大陸電動車、鋼鋁產品加徵附加稅，大陸商務部昨回應，中方將採取一切必要措施...

比亞迪結盟華為智駕

比亞迪方程豹與華為乾崑智駕昨（27）日在深圳簽署合作協議，共同合作開發全球首個硬派專屬智慧駕駛方案，實現整車智駕深度融合...

大陸光電龍頭調漲矽片價格

大陸矽片價格即將「抬頭」的傳言，引燃正處在寒冬中的光電行業。大陸光電龍頭隆基綠能，與TCL中環昨（27）日不約而同調漲矽...

美降息 人民幣將升值

因早年提出「美元微笑曲線」理論而享有盛名的Eurizon SLJ資本公司執行長任永力（Stephen Jen）認為，美國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。