東方風電首套 大型分段組裝葉片投運

由東方電氣風電股份有限公司（簡稱東方風電）自主研製的首套大型分段組裝葉片近日成功投運。這是東方風電打造「山地風電專家」又一重要技術突破。

為解決傳統長葉片運輸難題對山地風電發展的束縛，2019年起，東方風電開始探索葉片分段組裝技術。經過不懈的探索與努力，依託近20年的葉片設計與製造技術底蘊，先後開展了數種分段組裝技術方案的論證評估。

東方風電通過材料級到部件級以及全尺寸級葉片的測試驗證工作，確保分段組裝技術方案的安全性與可靠性，同時完成首套大型分段組裝風電葉片的研製，聯合四川省能投風電開發有限公司在山地風場成功投運並完成相關測試驗證。

東方風電總部位於四川省德陽市。接下來，企業將持續加大關鍵核心技術攻關，為山地風資源的開發提供更多的解決方案，為推動大陸乃至全球風電行業的可持續發展貢獻力量。