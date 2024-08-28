創業峰會拚創新 5年16獨角獸

HICOOL 2024全球創業者峰會近日在北京開幕，峰會始辦於2020年，5年來，峰會共吸引全球3.2萬名創業人才、2.4萬個創業項目參賽，誕生127家專精特新企業，還跑出包括思靈機器人在內的16家獨角獸企業。

中新社報導，思靈機器人在北京順義區落地近5300平方米的現代化工廠，這家從德國慕尼黑起步的智能機器人企業已從僅10餘人的初始創業團隊，成長為在全球擁有超2800名員工、估值破35億美元的獨角獸企業，並實現了慕尼黑、北京雙總部。

面對新一輪科技革命和產業變革，中國高層明確，必須搶抓機遇，加大創新力度，培育壯大新興產業，超前布局建設未來產業，完善現代化產業體系。7月30日召開的中共中央政治局會議更指出，要培育壯大新興產業和未來產業，有效支持發展瞪羚企業、獨角獸企業。

南方科技大學副校長金李表示，獨角獸企業等創新型企業正是中國加快發展新質生產力的重要力量。他們也關乎科技革命和產業變革，因為這樣的企業是戰略性新興產業和未來產業的生力軍，也是中國經濟轉型和產業升級過程中的關鍵變量。

金李表示，「獨角獸」不會憑空而來，每跑出來一個都難能可貴，要成長出更多獨角獸企業的基礎就在於對創業人才的愛護、對創業項目的服務、對創業資金的支持等配套政策，從而帶動創業氛圍，創造更好的創業環境，從這方面來說，全球創業者峰會在為新一輪科技革命和產業變革點燃望之燈。

官方數據顯示，今年全球創業者峰會共吸引了124個國家和地區的7406個創業項目、9700名創業人才報名參賽，創業項目和創業人才數量均創歷史新高，他們會在新一代信息技術、高端裝備、醫藥健康等七大賽道上展開角逐。

本屆峰會首次設立產業對接舞台，打造新能源汽車、生物醫藥、大中小企業融通對接等專場活動，新增投資人會客廳。紅杉中國、高瓴創投、真格基金、順義投資基金、首發展、同創偉業等投資機構，一對一精準對接創業項目，實現新質生產力對接強磁場。

北京市人才工作局副局長劉光毅說，全球創業者峰會是個適應中國新一輪科技革命和產業變革浪潮的產物。

本次峰會80%以上的參與項目屬於高新技術項目，科技含量非常高，且都面向產業發展的重點領域。

他還指出，峰會搭建的平台通過堅持以創業者為中心的發展理念，為創業者提供全鏈條全周期全方位的創業生態支持。比如，峰會形成了「六位一體」的創業支持體系，即大賽、管家、商學院、產業園、基金、數字化平台的完整創業生態系統。