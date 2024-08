綠色和平：中國大陸上半年燃煤電廠核准數 銳減近8成

環保組織「綠色和平」一份報告顯示,全球最大燃煤電廠建設國的中國,今年上半年批准的設廠計畫數量銳減,但這會否是中國能源轉型的轉折點尚待觀察。

路透社報導,綠色和平東亞分部(Greenpeace EastAsia)報告根據中國新計畫批准數據,發現中國的風能和太陽能容量上半年達到11.8兆瓦(TW),首次超越燃煤容量(11.7 TW),占所有新併網容量的84.2%。

與此同時,20日發布的報告顯示,中國上半年有14座燃煤發電廠投入生產,總發電容量為10.3百萬瓩(GW),與去年上半年相比減少79.3%。

綠色和平東亞專案負責人高玉和(Gao Yuhe,音譯)表示,隨燃煤發電建廠放緩,風能和太陽能正在強勁擴張,但尚不清楚放緩對碳密集型化石燃料的使用有何影響。

「中國各省之所以放緩燃煤電廠批准,會否是因在五年計畫間已批准太多燃煤電廠項目?抑或是在能源轉型的過程中,煤電已越來越不可行?只有時間能給出答案。」

綠色和平東亞分部表示,中國應將投資用於改善電網連接,以提高中國龐大的風能和太陽能發電設施輸出能力。

總部設於赫爾辛基的能源與清潔空氣研究中心(Centre for Research on Energy and Clean Air),機構裡的分析師認為,中國的碳排量可能已在去年達到峰值。

他們的報告顯示,中國在今年第2季的碳排相比去年同期下降1%,這是自COVID-19疫情以來首次出現季度下降。

中國表示仍在建設煤電廠以維持電網穩定,並確保在需求高峰期,例如7月席捲中國大部分地區的破紀錄高溫期間,有足夠電力供調度。