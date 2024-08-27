加國對陸電動車徵高關稅 陸外交部堅決反對：保護落後、失去未來

加拿大政府將對自中進口的電動汽車採取加徵關稅等限制措施，大陸外交部發言人林劍27日在記者會上表示，加國此舉無視客觀事實，罔顧世貿規則，違背歷史潮流，是典型的保護主義做法。「補貼補不出產業競爭力，保護主義保護的是落後，失去的是未來。」林劍稱。

林劍表示，大陸商務部發言人已就此闡明中方的嚴正立場。他則要強調，加國不僅破壞中加的經貿關係，損害了加企業和消費者的利益，也無助於加綠色轉型的進程和全球應對氣候變化的努力。中方對此強烈堅決反對。

林劍指出，中國電動汽車產業依靠持續的技術創新，完善的產供應鏈體系和充分的市場競爭快速發展，這是比較優勢和市場規律共同作用的結果。

「中方敦促加方尊重客觀事實，遵守世貿組織規則，立即糾正錯誤的做法，不要將經貿問題政治化。中方將採取一切必要措施，堅定維護中國企業的正當權益。」林劍說

加拿大總理杜魯多26日表示，將對從中國大陸進口的電動車徵收100%關稅，與美國對中國電動車課徵的稅率一致。據加國媒體報導，這項新稅率將於10月1日生效。另，杜魯多還宣布將對中國製鋼材和鋁材徵收稅率25%的關稅，於10月15日生效。

大陸商務部稍早回應指出，加國作法除了是典型貿易保護主義外，此舉將擾亂全球產業鏈供應鏈穩定，嚴重破壞全球經濟體系和經貿規則，嚴重衝擊中加經貿關係，損害兩國企業利益，影響加消費者福利，破壞加綠色轉型和全球應對氣候變化的努力。