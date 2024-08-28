從13人團隊起家、費10年成就的夢想 《黑神話：悟空》成功並非偶然

中國首款3A大作《黑神話：悟空》20日上午一推出就蔚為風潮，截至23日晚上，全平台銷量已經超過1000萬套，最高同時上線人數甚至超過300萬人，讓背後的開發商遊戲科學瞬間成為關注焦點，究竟，這款現象級作品是如何打造出來的？

「這不僅是限於中國市場或中文世界的一款遊戲，而是幾乎世界各地的玩家都在玩！」研究中國文化的澳洲皇家墨爾本理工大學教授俞海清向《BBC》這麼形容。

而且，《黑神話：悟空》這個爆款遊戲可不是橫空出世，是背後開發商「遊戲科學」花費十年才完成的夢想。

《黑神話：悟空》20日上午一推出就蔚為風潮，截至23日晚上，全平台銷量已經超過1000萬套。取自微博@黑神话之悟空

13人團隊起家，目標打造3A大作

2014年，前騰訊遊戲設計師馮驥在深圳成立遊戲科學。過去在騰訊，他就展現對《黑神話：悟空》背後故事的《西遊記》的熱愛，當時還參與以電影《悟空傳》改編的遊戲《斗戰神》製作。不過，後來因為理念不合，馮驥和《斗戰神》的美術總監楊奇與騰訊分道揚鑣，共同創立遊戲科學。

2018年，遊戲科學開始製作《黑神話：悟空》，但當時的團隊成員只有13名，對他們來說，簡直是不可能任務，他們為了不讓自己壓力太大，還將製作團隊從深圳搬到杭州，享受這座城市的「慢節奏生活和低廉的生活成本」。

隨著遊戲持續開發，遊戲科學也擴大徵才到現在的140人，2020年也釋出首部宣傳影片。

根據《南華早報》報導，網路遊戲多半收入是來自虛擬商品的銷售，投入大量時間和巨額成本製作一款單人遊戲，是一個相當大膽的賭注，不過，《黑神話：悟空》最終用不到24小時的時間，就創下222萬名玩家同時在線的紀錄，成為遊戲平台Steam排行榜上第二名。

與此相比，以往在全球獲得關注的中國遊戲，如《原神》和《永劫無間》開發時間都較短，「《黑神話：悟空》這樣的大作，承擔了更高的失敗風險和內容標準，」分析公司Third Bridge表示。

「這就像是不擅長足球的中國踢進了世界盃，還獲得了不錯的成績一樣，」網路安全公司「360安全衛士」董事長周鴻偉在微博上表示。

2018年遊戲科學製作團隊從深圳搬到杭州。圖為遊戲科學杭州工作室。取自GAME SCIENCE

突破重重限制，還獲得騰訊投資

過去為了打擊青少年電玩成癮的問題，北京下重手，祭出包括限制遊戲時間、禁止拍賣虛擬道具和設定儲值上限等規定，還將電玩形容為「精神鴉片」。但《黑神話：悟空》不放棄，突破了重重限制，還獲得商業發行許可，成功在全球打響名號。

連馮驥的前東家騰訊，也看好遊戲科學的發展，在2021年透過其子公司進行投資，目前持有遊戲科學5％的股份。而另一家遊戲商「英雄遊戲」在2017年，透過其全資子公司「天津英雄金融控股科技」，向遊戲科學投資6000萬人民幣（約新台幣2.68億元），獲得了19%的股份。

在《黑神話：悟空》的片尾名單中，也出現多位中國主要遊戲公司的高層，包括《原神》開發商的米哈遊聯合創辦人劉偉、騰訊營運長任宇昕，以及英雄遊戲的創始人吳丹和應淑玲。

連馮驥的前東家騰訊，也看好遊戲科學的發展，在2021年透過其子公司進行投資。路透

「成功不一定能複製，資源將集中於大廠」

然而，《黑神話：悟空》的成功能否帶動更多3A大作開發，仍需要打上一個問號。

「對許多投資者來說，遊戲產業是一個高風險、且不可預測的領域，」在上海擁有18年遊戲開發經驗的資深人士周華明表示。他說，中國遊戲相關法規的不確定性，就在三年前，曾讓遊戲產業的股價蒸發了將近1000億美元，使得投資者對《黑神話：悟空》這種大作所需的時間和資金感到猶豫。

據報導，遊戲科學為了製作《黑神話：悟空》，投入將近4000萬美元（約新台幣12.7億元），這個數字相較於其他3A遊戲來得少，但這對中國遊戲新創公司來說，已經是一個非常龐大的數字。

遊戲科學為了製作《黑神話：悟空》，投入將近4000萬美元（約新台幣12.7億元）。圖為《黑神話：悟空》遊戲畫面。取自GAME SCIENCE

「《黑神話：悟空》的成功，肯定會為遊戲產業帶來更多投資，這將鼓勵更多開發商願意嘗試製作這樣的大型遊戲，」周華明說：「但這並非對所有人都有同樣的好處，成熟的投資者會選擇成熟的團隊，簡單來說，資源將集中於頂尖的開發商手中。」

來自深圳的手機開發商秦奧莉表示，《黑神話：悟空》的成功「無疑為中國遊戲開發者增添信心」，這證明即使是在那些不被認為有利可圖的遊戲類型上，只要開發者全心投入，仍然會有好的結果。不過，秦奧莉說，她自己不會考慮自己製作3A遊戲，「因為太耗時間和成本了！不是每個開發商，都能獲得騰訊的投資。」

其他遊戲開發商對中國何時能再推出一款3A級遊戲，尤其是有潛力成為全球熱門的遊戲，依然持保留態度。

周華明提到，目前中國有幾款大型單人遊戲正在開發中，預計會在三年內推出，但如果是像《黑神話：悟空》這樣規模的遊戲，「樂觀估計，可能還需要將近十年的時間，才會再次出現，」他說。

中國遊戲產業的興起是否只是曇花一現，還是能推出更多令世界驚嘆的大作只能等時間來證明了。

（本文出自2024.08.26《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）