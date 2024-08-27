今年第1季AMOLED DDIC市占 台陸分別提升至34%、8%

據Omdia最新發布的「顯示驅動晶片市場跟蹤 1Q24 數據庫」，得益於OLED在智慧型手機顯示面板市場滲透率的顯著提升，預計2024年AMOLED智慧手機面板驅動晶片（DDIC）需求將達到8.89億顆，年增27%。

其中台灣設計公司在AMOLED智慧手機DDIC市占在2024年第1季增至34%。大陸設計公司在AMOLED智慧手機DDIC市占從2023年第1季的2%上升至2024年第1季的8%。

Omdia指出，大陸面板廠商的技術進步和產能擴張是推動這一成長的關鍵因素。隨著柔性OLED面板價格的合理化，以及良率和成本的持續改善，越來越多的大陸品牌和OEM廠商正將LTPS LCD智慧型手機面板，升級為AMOLED面板。這項轉變在2024年上半年已經導致AMOLED智慧型手機顯示面板出貨量的成長高於預期。

南韓設計公司主導AMOLED智慧手機DDIC市場，以三星LSI和LX Semicon為首。三星LSI 為三星顯示供貨，服務於三星、蘋果和其他手機品牌，而LX Semicon則主要為樂金顯示和京東方供貨，服務於蘋果。

不過隨著大陸OLED面板廠商和品牌的不斷成長，台灣設計公司的市占大幅增加，影響南韓設計公司的市占。南韓設計公司的市占率從2019年第1季的90%下降到2024年第1季的57%。

台灣設計公司在AMOLED智慧手機DDIC市場占在2024年第一季增至34%。但隨著蘋果和三星新機型的發布，預計台灣設計公司的市占將在下半年受到影響。

其中，聯詠和瑞鼎作為OLED智慧型手機面板廠商的主要供應商，在2024年第1季的市場中分別占15%和12%的占比。

聯詠特別值得關注，該公司於2024年第一季開始向LG顯示供應用於iPhone 16系列的AMOLED智慧型手機DDIC，預計市場占比將進一步增加。

此外，奕力得益於在OPPO和其他大陸品牌的卓越表現，市占率從2023年第一季的1.8%增加到2024年第一季的6.6%。

大陸設計公司在AMOLED智慧型手機DDIC市場的市占率，2023年第一季的2%，上升至2024年第一季的8%。本土化優勢將有助於大陸設計公司持續提高占比。

大陸AMOLED智慧型手機DDIC設計公司，由雲英谷、海思、奕斯偉和集創北方引領。

雲英谷的市占率在2024年第一季增至5.5%。海思、奕斯偉和集創北方成功進入品牌供應鏈，並將在2024年繼續提高占比。

整體來看，OLED DDIC市場的成長不僅預告顯示技術的未來趨勢，也為全球供應鏈中的公司提供巨大的發展機會。隨著技術的不斷進步和市場需求的不斷擴大，預計OLED DDIC市場將繼續保持強勁的成長力道。