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陸國企今年前7個月利潤跌2% 跌幅擴大

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸財政部26日公布數據顯示，今年前七個月，大陸國有企業利潤總額為人民幣2.57兆元，按年下降2%。圖為一對男女走在廣州街頭「中國夢」政治宣傳看板前方。（歐新社）
大陸財政部26日公布數據顯示，今年前七個月，大陸國有企業利潤總額為人民幣2.57兆元，按年下降2%。圖為一對男女走在廣州街頭「中國夢」政治宣傳看板前方。（歐新社）

大陸財政部26日公布數據顯示，今年前七個月，大陸國有企業利潤總額為人民幣2.57兆元，按年下降2%，上半年為下降0.6%，利潤率降幅擴大，顯示連國有企業如今經營也越來越不容易。

今年前七個月，大陸國企營業總收入人民幣47.29兆元，按年增長1.6%。但低於上半年增速1.9%。數據指出，大陸國有企業應交稅費3.5兆元，年增1.3%;7月底，大陸國有企業資產負債率為64.9%，上升0.1個百分點。

另據大陸統計局發布數據，今年首七個月，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額1.4兆元，年增1.0%

而地方國企的狀態也不容樂觀，大陸國資委近期公布相關數據指出，上半年地方國企實現營業總收入人民幣19.2兆元、利潤總額人民幣8,268億元，完成固定資產投資人民幣2.9兆元。且各地區收入、利潤呈現分化。

中國企業聯合會特約高級研究員劉興國分析各地國企收入與盈利受到幾方面影響：一是大陸整體市場環境仍在回暖過程中，企業經營持續承壓；二是當前各地產業結構發展處於明顯分化階段；三是地方國企的創新能力與優勢差異等。

人民幣 負債 資產

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