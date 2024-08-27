2024上半年全球電視出貨量增0.8% TCL將挑戰全年第二

根據集邦諮詢（TrendForce）27日發布最新調查，2024年上半年全球電視品牌出貨量達9,071.7萬台，年增0.8%。2024上半年前五大電視品牌依次為三星電子、海信、TCL、LG電子和小米。

儘管TCL以弱微差距位居第三，但在歐洲和新興市場的覆蓋率較高，第二季出貨量超越海信，達到668萬台，且季度和年度的增長均突破10%。

集邦表示，TCL集團憑藉面板廠的產能和價格優勢，以及自身整機生產高度自動化，將在2024年全年挑戰全球出貨量第二名的位置。

集邦指出，2024年上半年全球各地區需求表現不一，大陸因房地產市場因素及年輕人使用習慣改變，電視銷售不如預期。相比之下，北美地區因持續性低價競爭支撐了需求，而歐洲則受益於運動賽事的帶動，加上前兩年通膨壓低基期效應，上半年電視出貨優於預期。

集邦認為，進入下半年是傳統電視需求旺季，品牌出貨雖然增長，但增速明顯放緩。此外，由於上半年面板價格持續上漲，加上終端消費者仍傾向購買平價電視，品牌商難以將成本轉嫁給市場，因而縮減節慶促銷規模，並轉向發展大尺寸和中高端產品，以減少虧損。此舉將使2024年電視平均尺寸增長1.4吋，達到55.5吋。