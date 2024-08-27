快訊

名嘴郭正亮讀稿狂捧大陸《黑神話：悟空》 亂講1句話網狂酸：遊戲變Low了

噬肉菌在日本都會區流行 感染逾千人、至少250人死亡創新高

國民黨立委鄭天財辦公室遭搜索 韓國瑜證實了

2024上半年全球電視出貨量增0.8% TCL將挑戰全年第二

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
2024上半年全球電視出貨量年增0.8%，TCL將挑戰全年第二。圖為TCL展位。聯合報系資料照片
2024上半年全球電視出貨量年增0.8%，TCL將挑戰全年第二。圖為TCL展位。聯合報系資料照片

根據集邦諮詢（TrendForce）27日發布最新調查，2024年上半年全球電視品牌出貨量達9,071.7萬台，年增0.8%。2024上半年前五大電視品牌依次為三星電子、海信、TCL、LG電子和小米。

儘管TCL以弱微差距位居第三，但在歐洲和新興市場的覆蓋率較高，第二季出貨量超越海信，達到668萬台，且季度和年度的增長均突破10%。

集邦表示，TCL集團憑藉面板廠的產能和價格優勢，以及自身整機生產高度自動化，將在2024年全年挑戰全球出貨量第二名的位置。

集邦指出，2024年上半年全球各地區需求表現不一，大陸因房地產市場因素及年輕人使用習慣改變，電視銷售不如預期。相比之下，北美地區因持續性低價競爭支撐了需求，而歐洲則受益於運動賽事的帶動，加上前兩年通膨壓低基期效應，上半年電視出貨優於預期。

集邦認為，進入下半年是傳統電視需求旺季，品牌出貨雖然增長，但增速明顯放緩。此外，由於上半年面板價格持續上漲，加上終端消費者仍傾向購買平價電視，品牌商難以將成本轉嫁給市場，因而縮減節慶促銷規模，並轉向發展大尺寸和中高端產品，以減少虧損。此舉將使2024年電視平均尺寸增長1.4吋，達到55.5吋。

TCL 品牌

延伸閱讀

折疊機助攻 明年手機中高階背板技術滲透率挑戰60%

TrendForce：2024年全球筆電出貨量預估成長3.7%

集邦估今年全球筆電出貨量1.73億台 年增3.7%

全球筆電出貨估年增3.7%！換機需求聚焦消費、教育品項

相關新聞

《黑神話：悟空》樹大招風？Steam平台一夜遭28萬次網攻

大陸首個國產3A遊戲《黑神話：悟空》在20日發布後，一度被認為會在上周末迎來遊戲在線人數高峰，但由於發行平台Steam在...

陸國企今年前7個月利潤跌2% 跌幅擴大

大陸財政部26日公布數據顯示，今年前七個月，大陸國有企業利潤總額為人民幣2.57兆元，按年下降2%，上半年為下降0.6%...

2024上半年全球電視出貨量增0.8% TCL將挑戰全年第二

根據集邦諮詢（TrendForce）27日發布最新調查，2024年上半年全球電視品牌出貨量達9,071.7萬台，年增0....

拼多多預告增長壓力股價跌3成 拖累阿里、京東早盤挫5%

大陸知名電商拼多多26日發布第二季營收人民幣971億元，年增86%，但低於市場預期的999.85億元，且較上期增速放緩。...

路透引述我方報告：陸2023年西太平洋演習耗近4700億

路透27日引述我軍方一份未公開的研究報導稱，大陸在2023年西太平洋地區的演習中花費約人民幣1,100億元（約合新台幣4...

東協推數位化轉型 陸企拓展契機

東協各國正在加快數位化建設，這給中國大陸企業帶來機會。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。