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拼多多預告增長壓力股價跌3成 拖累阿里、京東早盤挫5%

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸知名電商拼多多第二季營收不如市場預期，導致股價重挫28.5%。（路透）
大陸知名電商拼多多第二季營收不如市場預期，導致股價重挫28.5%。（路透）

大陸知名電商拼多多26日發布第二季營收人民幣971億元，年增86%，但低於市場預期的999.85億元，且較上期增速放緩。加上拼多多管理層預告，因競爭加劇與外部挑戰，增長面臨壓力。受到該消息影響，拼多多美股最終以暴跌28.5%作收，並拖累電商企業阿里、京東表現27日在港股早盤挫逾5%。

拼多多集團董事長、聯席CEO陳磊表示，從本季的業績來看，我們的營收增速季比有所下滑，這也給我們提出了更高的要求。

「競爭環境的加劇是電商行業的主旋律，高收入的增長是不可持續的。」拼多多集團執行董事、聯席CEO趙佳臻表示，在電商行業越來越激烈的競爭是不可避免的，在這樣激烈的競爭環境下，拼多多的營收增長可能會放緩。

「拼多多未來利潤將逐步進入下降趨勢，這是長期健康必要的代價。」儘管本季年增125%的淨利潤在行業仍相對可觀，但陳磊、趙佳臻均在財報電話會上均釋放出拼多多未來利潤將下降的訊息。

陳磊表示，目前拼多多的全球化業務正在面臨更嚴峻、加速變化的國際環境，業務經營受非正常商業因素的干擾變多，未來業務發展的不確定性顯著增加，收入逐漸放緩將是必然的結果。

同時，拼多多表明不會「救價」，陳磊在電話會議中表示，公司仍處於投入階段，未來幾年不會進行回購及分紅。

股價大跌後，8月初登頂中國首富拼多多創辦人黃崢，寶座位置尚未坐暖便讓農夫山泉鍾睒睒重新奪下。香港經濟日報報導，拼多多創辦人黃崢只當了約兩周中國首富，便失落榜首位置，最新排名僅第四。騰訊創辦人馬化騰及字節跳動創辦人張一鳴分別排第二及三。

位置 拼多多 電商

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