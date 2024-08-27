快訊

房市飛來黑天鵝？指標浮現死亡交叉 Q4是多空決戰點

喝到爆漿蟑螂！鶴茶樓宣布「晴光店」暫停營業 8/25消費者全額退款

快訊／頭城搶孤破局！退賽7隊遭除名 將尋找替補參賽隊伍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

路透引述我方報告：陸2023年西太平洋演習耗近4700億

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
路透27日引述我軍方一份未公開的研究報導稱，大陸在2023年西太平洋地區的演習中花費約人民幣1,100億元。圖為大陸海軍首艘航空母艦遼寧艦等共艦組成的編隊，在西太平洋操演。（路透）
路透27日引述我軍方一份未公開的研究報導稱，大陸在2023年西太平洋地區的演習中花費約人民幣1,100億元。圖為大陸海軍首艘航空母艦遼寧艦等共艦組成的編隊，在西太平洋操演。（路透）

路透27日引述我軍方一份未公開的研究報導稱，大陸在2023年西太平洋地區的演習中花費約人民幣1,100億元（約合新台幣4,668億元），佔整體國防預算的7%。大陸方面對此並無回應，我國防部也不予置評，僅稱大陸近年來的軍事投入確實對地區的和平與穩定產生了負面影響。報導也強調，該報告準確性仍無法評估。

報導指出，國防部在今年5月基於對大陸在東北的渤海、東海、台灣海峽、南中國海和西太平洋的軍事活動的監視和情報，編制了這項報告。報告統計中國大陸2023年在上述地區進行的海空任務，並估算了每小時活動的燃料和其他消耗品的費用，總額為人民幣1,100億元，包括維護、修理和薪資。

報導引述三位知情官員稱，這項研究旨在幫助台灣決策者了解中國大陸如何在各個地區分配軍事資源，以及評估台北認為的北京的意圖與其能力之間的「差距」。

路透計算，該筆人民幣1,100億元費用約佔台灣2023年國防預算的85%，約佔大陸2023年報告的人民幣1.55兆元國防支出的7%。

路透訪問四名專家表示，台灣這份報告的方法是可行的，可以提供有價值的訊息，但他們同時警告，報告中必然也包括一些「猜測」成分。路透也聲明，無法獨立確認台灣估算的準確性。

大陸國防部發言人吳謙今年3月兩會期間表示，2024年大陸全國一般公共預算安排國防支出為人民幣1.69兆元，比上年執行數增長7.2%。同時強調大陸方面堅持奉行防禦性國防政策。

人民幣 國防部 國防預算

延伸閱讀

FT：大陸管制半導體原料出口 西方晶片生產陷恐慌

國防部：中共29日將發射運載火箭 經台灣ADIZ

共軍中緬邊境演習 分析：中國捲入緬甸內戰風險增

被指投資大陸涉欠款 柯建銘要告了

相關新聞

《黑神話：悟空》樹大招風？Steam平台一夜遭28萬次網攻

大陸首個國產3A遊戲《黑神話：悟空》在20日發布後，一度被認為會在上周末迎來遊戲在線人數高峰，但由於發行平台Steam在...

拼多多預告增長壓力股價跌3成 拖累阿里、京東早盤挫5%

大陸知名電商拼多多26日發布第二季營收人民幣971億元，年增86%，但低於市場預期的999.85億元，且較上期增速放緩。...

路透引述我方報告：陸2023年西太平洋演習耗近4700億

路透27日引述我軍方一份未公開的研究報導稱，大陸在2023年西太平洋地區的演習中花費約人民幣1,100億元（約合新台幣4...

東協推數位化轉型 陸企拓展契機

東協各國正在加快數位化建設，這給中國大陸企業帶來機會。

房屋養老金 大陸住建部：非房地產稅

中國大陸正在上海等22個城市試點「房屋養老金」的話題，近日引發大陸民眾熱議。大陸住建部官媒《建築雜誌社》26日在微信公眾...

長春農博會 簽約140億元

第二十三屆中國長春國際農業·食品博覽（交易）會（簡稱長春農博會）25日閉幕。據不完全統計，本屆長春農博會累計簽約額達14...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。