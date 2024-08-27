路透引述我方報告：陸2023年西太平洋演習耗近4700億

路透27日引述我軍方一份未公開的研究報導稱，大陸在2023年西太平洋地區的演習中花費約人民幣1,100億元（約合新台幣4,668億元），佔整體國防預算的7%。大陸方面對此並無回應，我國防部也不予置評，僅稱大陸近年來的軍事投入確實對地區的和平與穩定產生了負面影響。報導也強調，該報告準確性仍無法評估。

報導指出，國防部在今年5月基於對大陸在東北的渤海、東海、台灣海峽、南中國海和西太平洋的軍事活動的監視和情報，編制了這項報告。報告統計中國大陸2023年在上述地區進行的海空任務，並估算了每小時活動的燃料和其他消耗品的費用，總額為人民幣1,100億元，包括維護、修理和薪資。

報導引述三位知情官員稱，這項研究旨在幫助台灣決策者了解中國大陸如何在各個地區分配軍事資源，以及評估台北認為的北京的意圖與其能力之間的「差距」。

路透計算，該筆人民幣1,100億元費用約佔台灣2023年國防預算的85%，約佔大陸2023年報告的人民幣1.55兆元國防支出的7%。

路透訪問四名專家表示，台灣這份報告的方法是可行的，可以提供有價值的訊息，但他們同時警告，報告中必然也包括一些「猜測」成分。路透也聲明，無法獨立確認台灣估算的準確性。

大陸國防部發言人吳謙今年3月兩會期間表示，2024年大陸全國一般公共預算安排國防支出為人民幣1.69兆元，比上年執行數增長7.2%。同時強調大陸方面堅持奉行防禦性國防政策。